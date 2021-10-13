Satışa hazır 19 paket

Suna ERDEN

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır 36 paket uyuşturucuyla yakalandığı iddia edilen Vural Bozlar hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Soruşturma amaçlı 7 gündür tutuklu olan zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 4 Ekim 2021 tarihinde SN 044 plakalı aracıyla Lefkoşa’dan Gazimağusa’ya giden zanlının uyuşturucu satın alacağı yönünde bilgi alındığını belirtti.

Polis, zanlının saat 22.30’da Hamitköy girişinde aracıyla tespit edilerek durdurulduğunu ifade etti.

Polis memuru, zanlının üzerinde ve araçta yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını, daha sonra evinde arama yapıldığını söyledi. Zanlının Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada cam kavanoz içerisinde, satışa hazır vaziyette 17 paket halinde 17 gram ağırlığında hintkeneviri ile uyuşturucu madde satışından elde edilen toplam 2 bin 50 TL para bulduklarını ifade eden polis, ayrıca üzerinde madde kalıntısı olan elektronik terazi ele geçirdiklerini de açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının benzer sabıkaları olduğunu ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlının yargılanıncaya kadar bir ayı aşmayacak bir süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.