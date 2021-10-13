Can kaybı olmadı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 19 bin 628 Covid-19 testinde 97'si yerel, 113 pozitif vakaya rastlandı. Dün ayrıca 91 Covid-19 hastası taburcu edildi. Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 53 bin 275 test sonucunda 166 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Her iki kesimde de can kaybı olmazken, vakalarda önceki günlere nazaran artış olduğu görüldü.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; tespit edilen vakalardan 4’ü ülkeye yurt dışından geldi. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıydı ve bu süre içinde gözetim altında bulunuyordu.

97 yerel vakanın 34’ü Lefkoşa’da, 32’si Girne’de, 17’si Gazimağusa’da, 11’i İskele’de, 3’ü Lefke’de tespit edildi.

Bugün yapılan testlerle, şu ana kadar yapılmış toplam test sayısı 3 milyon 157 bin 588’e, toplam vaka sayısı 20 bin 476’ya çıktı. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 19 bin 457 oldu.

Şu anda tedavisi devam eden vaka sayısı 938, pandemi merkezindeki hasta sayısı 38 olarak açıklandı. Merkezi karantinada şu anda 891 vaka bulunuyor.

Şimdiye kadar ülkede covid-19’dan toplam 83 kişi yaşamını yitirirken, yoğun bakımda covid-19 nedeniyle 9 hasta bulunuyor.

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün toplam bin 300 aşı yapılırken, Güvende Kal uygulaması kapsamında son 24 saatte 669 bileklik takıldı, 865 bilekliğin takibi sonlandırıldı.

Güvende Kal uygulaması kapsamında şu an takip edilen toplam bileklik sayısı 6 bin 990 olarak açıklanırken şu ana kadar toplam 65 bin 304 bilekliğin takibi sonlandırıldı.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 53 bin 275 test sonucunda 166 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, dün can kaybı yaşanmadı.

Toplam vaka sayısı 121 bin 700'e yükselirken, cam kayıplarının sayısı ise 559'da kaldı. Tedavisi süren 60 kişinin 23'ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

