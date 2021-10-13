‘Çıkar meselesi’

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye aleyhinde sert tedbirler alınmasını önleyen en önemli faktörün Almanya’nın tutumu olduğunu iddia etti.

“Türkiye karşısında önlemler alınması konusunda, karşılarında üye devletlerin önemli çıkarlarının olduğu bir ülke olmasının AB açısından gözlemlenen zorluk olduğunu” ileri süren Hristodulidis, karşılarında Belarus’un olması durumunda ise, durumların daha farklı olacağına dikkati çekti.

“Almanya’nın tutumu yüzünden, AB’de Türkiye’ye karşı alınabilecek önlemlerin alınmadığının açık olduğunu” iddia eden Rum bakan, Almanya’yı eleştirmediğini belirterek, Türkiye ekonomisine yansıması olacak önlemler alınması halinde ve bundan ilk etkilenecek olanlar Alman şirketleriyken, bunun dikkate alınmasının mantıklı olduğunu savundu.

Almanya’da, seçimlerde yer alan ve Ankara’dan etkilenen 3 milyon Türk bulunduğunun unutulmaması gerektiğini de öne süren Hristodulidis “AB’nin bir melekler topluluğu olmadığını” söyledi.

Yaptırımların Türkiye’yi engellemeyeceğini de ifade eden Hristodulidis, ancak bunların bir mesaj gönderdiğini öne sürdü.

Anastasiadis-Biden görüşmesi

Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile ABD Başkanı Joe Biden yanı sıra iki ülkenin dışişleri bakanları arasında da görüşmeler yapılmasına dair istişarelerin ileri safhada bulunduğunu belirtti.

Rum bakan, söz konusu görüşmelerin BM Genel Kurulu çerçevesinde yapılmasına dair çabaların sonuç vermediğini çünkü Biden’ın BM merkezine konuşma yapmak için gittiğini ve ardından da ikili görüşmeler yapmadan buradan ayrıldığını dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanının da Afganistan’daki durum ekseninde muhataplarıyla görüşmeler yaptığını ve bu çerçevede Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’yla görüştüğünü dile getiren Hristodulidis, “Nautical Geo” gemisiyle ilgili olarak ortaya çıkan problemin büyük ölçüde Türkiye’nin Yunanistan ile Fransa arasındaki anlaşmaya tepkisi yüzünden ortaya çıktığını iddia etti.

Durumun zor olduğunu dile getiren Hristodulidis, bunu diplomatik araçlarla ele aldıklarını, çünkü tepki verecek başka yöntemleri olmadığını sözlerine ekledi.