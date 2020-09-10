Erhurman mutakabat hükümeti önerdi

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Diyalog Medya’yı ziyaretinde konuşan Erhürman “Halkın güveni iyice sarsılmıştır” diyerek ‘Mutabakat hükümeti’ önerdi

Erhurman mutakabat hükümeti önerdi
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Ömer KADİROĞLU

   Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Diyalog Medya’yi ziyaretinde önemli mesajlar verdi. Ziyaret sırasında Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’la görüşen Erhürman’a CTP milletvekilleri Sıla Usar İncirli ve Armağan Candan eşlik etti.
   Erhürman, ziyarette yaptığı konuşmada kritik bir süreçten geçildiğini, mevcut hükümetin gitmesi, yerine mutabakat hükümetinin kurulması gerektiğini söyledi.
Akar da “Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde her zamanki tavrımızı gösterip adaylara eşit mesafedeki duruşumuzu sürdüreceğiz” dedi. 

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   Erhürman, ziyaret sırasında şöyle dedi:
   “Hiçbir beklentimiz olmadan hükümete katkı koymaya hazır olduğumuzu söyledik. Maalesef gelinen noktada ekonomi, sağlık ve sağlık çalışanları bu süreçte ciddi zararlar gördü. Hükümetin aldığı kararlar her gün değişiyor. Halkın güveni iyice sarsılmış durumdadır. Belli ki hükümet de dengesini yitirdi. Güven ciddi şekilde erozyona uğradı ve bu arkadaşların artık yolu açması gerekiyor. Topluma yeniden güven verilmesi şarttır. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa bile mevcut hükümetin bir şekilde gitmesi ve yerine bir mutabakat hükümeti gelmesi gerekiyor.”

Akar: Medya grubumuzda her adaya yer vereceğiz
Akar ise şunları ifade etti:  “Tarihe geçecek olan 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimleri de bir o kadar önem arz etmektedir. Ertelenen bir seçim vardı ancak vatandaşlar da artık bir an önce yapılsın, bitsin noktasındadır. Çünkü bir yanda sağlık endişesi bir yanda seçim kaygısı vardır. İnsanlarda ciddi kaygılar olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Bu süreci en az zararla atlatabilmemiz adına Diyalog Medya olarak biz sorumluluğumuzun bilincindeyiz. 
Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde her zamanki tavrımızı gösterip adaylara eşit mesafedeki duruşumuzu sergileyerek bütün adaylara TV ve gazetemizde yer vereceğiz. Sizlere başarılar diler seçimlerin ülke ve halk için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” 

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2020, 10:39
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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