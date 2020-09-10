Diğer zanlılar aranıyor

Suna ERDEN

Girne'de faaliyet gösteren bir eğlence mekânının çıkışında yaşanan ve beraberindeki 8 kişiyle bir olup Seyit Çullar ve Cenk Aksalih’e saldıran; birini elinden diğerini ise bacağından yaralayan Ahmet Baycan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada soruşturmanın devam ettiği, olaya karışan diğer şahısların henüz yakalanmadığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, duruşmada olayı aktararak, Baycan hakkında ek tutukluluk talep etti.

Polis, Girne'de faaliyet gösteren bir eğlence mekânının çıkışında 5 Eylül 2020 tarihinde saat 03.00 sıralarında yaşanan olayda Ahmet Baycan ve kimliği tespit edilemeyen 8 kişinin bir taraf olup, Seyit Çullar ve Cenk Aksalih ile kavga ettiklerini söyledi.

Polis, sözlü tartışmanın darba dönüştüğünü, 8 kişi ve Baycan’ın Seyit Çullar ve Cenk Aksalih’in vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiklerini açıkladı.



Polis, kavga esnasında zanlı Ahmet Baycan’ın tasarrufundaki bıçağı Seyit Çullar'ın sol eline, Cenk Aksalih'in ise sol bacağına sapladığını ifade etti.Polis, Baycan’ın iki kişiyi bıçakladığını gören tanıklar olduğunu söyledi.Polis, yapılan soruşturma ve izlenen kamera görüntülerinde ilk etapta eğlence mekânının 2 görevlisinin tanık olarak tespit edilip ifadelerinin temin edildiğini, zanlının 5 Eylül 2020 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirtti.Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar, ayrıca kayıp olan emare olduğunu kaydeden polis, zanlının 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.