Metehan’da tutuklandı

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs’ta yaşayan ancak sık sık Kuzey Kıbrıs’a gidip gelen Rus uyruklu Elena Shchegoleva (38) sahte PCR testi ile ülkeye giriş yapmak isterken, Metehan Sınır Kapısı’nda yakalandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, 1 Eylül’de yaptırdığı PCR testini, 7 Eylül’de yapılmış gibi göstermek için tarihlerle oynadığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 8 Eylül 2020 tarihinde saat 21.00 sıralarında Metehan Sınır Kapısına Güney Kıbrıs’tan gelen Elena Shcegoleva’nın 1 Eylül 2020 tarihinde Yakın Doğu Hastanesinde yaptırmış olduğu PCR testi sonuç kâğıdının fotokopisini çekip üzerindeki tarihi 7 Eylül 2020 olarak değiştirdiğini söyledi.



Polis, zanlının sahtelemiş olduğu PRC test kâğıdını KKTC'ye geçmek için görevli memura vererek tedavüle sürdüğünü anlattı.Polis, zanlının aynı tarihte tutuklandığını ifade etti.Polis memuru, zanlının Rusya vatandaşı olduğunu ancak güneyde yaşadığını ve sürekli olarak KKTC'ye gelip gittiğini belirtti.Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, bir kefilin 100 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması ve kuzeyde kalacağı ikamet adresinden izinsiz ayrılmaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.