Personel dönüşümlü çalışacak

Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışan bir personelde daha Coronavirüse rastlandı. Geçtiğimiz Cuma günü santral görevlisinin pozitif çıkması üzerine tüm personele test yapıldığı, bunun sonucunda Hazine ve Muhasebe Dairesi’nde bir kişide Coronavirüs tespit edildiği açıklandı.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı’nda çalışan bir santral görevlisinin geçen cuma günü pozitif çıkması üzerine, sağlık ekipleri tarafından tüm personele dün PCR testi yapılmaya başlandığını açıkladı.

Amcaoğlu, yapılan testlerin sonucunda Hazine ve Muhasebe Dairesi’nde bir personelde pozitif sonucun çıkması üzerine ilgili daireyle birlikte Maliye Bakanlığı’na bağlı tüm dairelerde rotasyona dönüldüğünü belirtti.



Konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendiren Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bakanlıkta gerekli tedbirlerin alındığını, ilgili dairenin tüm personelinin temaslı olma ihtimali göz önünde bulundurularak tedbir amaçlı pazar gününe kadar evlerinde izole edilmesini sağladıklarını açıkladı.Hazine ve Muhasebe Dairesi personelinin tümünün, pazar günü ikinci kez PCR testlerinin alınacağını duyuran Amcaoğlu, sürecin devamında, Hazine ve Muhasebe Dairesi başta olmak üzere Maliye Bakanlığı’na bağlı tüm dairelerde rotasyonlu çalışmalara devam edeceğini, bu anlamda ödemelerin de sekteye uğramayacağını söyledi.

Bütçe ve Gümrük dairelerinde herhangi bir pozitif vaka yok

Bütçe ve Gümrük dairelerinde herhangi bir pozitif vakanın olmadığını kaydeden Maliye Bakanı, tedbir amaçlı bakanlığa ait tüm dairelerde rotasyona dönüldüğünü kaydetti.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bakanlığa ait tüm dairelerde ateş ölçer, dezenfekte işlemlerinin aralıksız sürdüğünü, maskeli girişlerin denetimlerinin sıkı bir şekilde devam edildiğini de kaydederek, vatandaşlara, maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı ve dikkatli olmalarını da tavsiye etti.