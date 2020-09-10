‘Cinayet değil’ iddiası

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden Kennedy Taombabwa Dede cinayeti davasında savunmanın tanığı olarak kürsüye çıkan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Adli Tıp Ana Bilim Dalı uzmanı Prof. Dr. Süleyman Serhat Gürpınar ilginç bir iddiada bulundu.

Uzman tanık, Dede’nin darp değil, uyuşturucunun etkisiyle suda boğulma sonucu öldüğünü iddia etti. Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz ise Gürpınar’ın iddiasının asılsız olduğunu belirtti.

İldeniz, Dede’nin darp sonucu gelişen beyin kanaması nedeni ile öldüğünün, emare otopsi resimlerinde açık bir şekilde belli olduğunu söyledi.

Savunma Türkiye’den uzman tanık getirtti

Gazimağusa’da, 29 Ocak 2018 tarihinde işlenen Kennedy Taombabwa Dede cinayetinde, savunma, tanıklarını dinletmeye devam ediyor.

Cinayetin bir numaralı sanığı Nidai Şanlı’yı savunan avukat Ulaş Sabancı, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Adli Tıp Ana Bilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Serhat Gürpınar’ı mahkemeye tanık olarak dinletti.



Ulaş Sabancı’nın sorularını yanıtlayan ve Kennedy Taombabwa Dede’nin ölümü ile ilgili hazırladığı raporu mahkemeye emare olarak sunan Gürpınar, yapmış olduğu inceleme sonucunda Dede’nin beyin kanamasına bağlı olarak ölmediğini, ölüm nedeninin uyuşturucu etkisine de bağlı olarak suda boğulma olduğunu tespit ettiğini iddia etti.Gürpınar, ayrıca ölüm nedeninin, Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz’in açıkladığı gibi otopsiden 32 ile 36 saat öncesinde değil, en fazla 24 saat öncesinde gerçekleştiğini iddia etti.

Savcı, kendi kitabı üzerinden tanığı yalanladı

Gürpınar’ı sıkı şekilde istintak eden Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, otopsiyi bire bir yapan kişinin Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz olduğunu ve en sağlıklı raporu onun hazırladığını ifade etti.

İldeniz, maktulün beyin kanaması nedeni ile öldüğünün, emare otopsi resimlerinde açık bir şekilde belli olduğunu söyledi.

İldeniz, Gürpınar’a, “Sizin de yazarları arasında bulunduğunuz Adli Bilim isimli kitapta bir kişinin suda boğulduğunu gösteren 5 etkenin tek bir tanesi bile bu Dede üzerinde yoktur” şeklinde konuştu. İldeniz, ayrıca maktulün otopsiden 24 saat önce değil, İdris Deniz’in raporunda belirttiği gibi 32 ile 36 saat öncesinde yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.

Yeni tanık dinlenecek

Adli Tıp Uzmanı Süleyman Serhat Gürpınar’ın şahadetini tamamlamasının ardından, avukat Ulaş Sabancı, yeni tanığını hazır etmek amacı ile mahkemeden süre talep etti. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti Başkanı Fatma Şenol, davayı yeni tanığı dinlemek üzere bugüne erteledi.

Davanın geçmişi

Gazimağusa’da 30 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen olayda Kennedy Taombabwa Dede Çanakkale göletinde ölü olarak bulunmuştu. Dede’nin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmış, Nidai Şanlı, Onur Körkurt, Ozan Körkurt, Simge Dağdur ve Zekeriya Kurucu tutuklanmıştı. Sanıkların zorla gölete götürdükleri Dede’yi döverek öldürdükleri belirtilmişti.