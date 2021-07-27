DP karıştı

Demokrat Parti’de (DP) Çalışma Bakanı Koral Çağman’ın istifasıyla başlayan ve tekrar göreve dönmesiyle devam eden kriz gittikçe büyüyor.

Bakanlık koltuğuna tekrar oturan Çağman, Müsteşar Çelebi Ilık’ı görevden alırken, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer ise bugün istifa etmeye hazırlanıyor.

Diyalog’un elde ettiği bilgiye göre; görevden alınan Ilık, Bakan Çağman’a “Suçum nedir, neden görevime son verildi” diye sordu.

Çağman, soruya “Ben istifa ettiğim gün kendini bakan olarak ilan ettin” diyerek cevap verdi.

Kriz nasıl başladı

Bakan Çağman, 25 Haziran 2021 tarihinde sağlığının bozulduğunu, yorulduğunu belirterek, görevinden istifa etti.

Anayasaya göre; 10 gün içeresinde yeni atama yapılması gerekiyordu ancak bu gerçekleşmedi. DP Genel Başkanı, Bakanlık makamı için parti genel sekreteri Özcafer’i Başbakan Ersan Saner’e önerdi ancak bu talep reddedildi. Bakanlık makamı 20 gün boş kalırken, Koral Çağman ismi tekrar gündeme geldi. Başbakan Saner, 16 Temmuz 2021 tarihinde Çağman’ı yeniden Bakanlık görevine atadı.

Yaşanan bu siyasi dalgalanmadan etkilendiği iddia edilen Özcafer, partisinden ayrılma kararı aldı. Özcafer, bugün saat 11.00’de Eziç Lefkoşa’da bir basın toplantısı düzenleyerek, istifa gerekçelerini açıklayacak.

Ilık ‘suçum ne’ diye sordu

DP içerisinde istifa rüzgârları eserken, Çalışma Bakanlığı’ndan görevden alma yaşandı.

Elde edilen bilgilere göre; görevden alınan Ilık, Bakan Çağman’a “Suçum nedir, neden görevime son verildi” diye sordu.

Çağman, soruya “Ben istifa ettiğim gün kendini bakan olarak ilan ettin” diyerek cevap verdi.

Demokrat Parti'nin (DP) eski Milletvekili adayı olan, 12 Ocak 2021'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığına atanan Ilık’ın görevden alınmasının ardından yerine gelecek ismin belirlendiği kaydedildi.

Ilık’ın yerine İhtiyat Sandığı Müdürü Erman Yaylalı’nın atanacağı öğrenildi.