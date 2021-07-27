10 gün evde

Halkın Partisi (HP) Genel Koordinatörü Savaş Toksöz, kişisel sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Toksöz, “Pandeminin başından beri kurallara en iyi şekilde uymaya çalıştım. Sosyal hayatımı neredeyse sıfıra indirmiş ve aşı olmuş olmama rağmen bu virüsten korunmayı başaramadım” ifadelerini kullandı. HP Genel Koordinatörü Savaş Toksöz, 10 gün boyunca evde izole olacağını bildirdi.

Savaş Toksöz’ün açıklaması şöyle:

Değerli arkadaşlar,

Dün gece tedbir amaçlı kendi isteğimle yaptırmış olduğum PCR testi pozitif olarak sonuçlanmıştır. Pandemi hastanesinin kıymetli sağlık ekibinin muayenesi sonrası tedavime evimde devam etmem uygun görülmüştür. 10 gün boyunca kendimi evimde izole edeceğim.

Pandeminin başından beri kurallara en iyi şekilde uymaya çalıştım. Sosyal hayatımı neredeyse sıfıra indirmiş ve aşı olmuş olmama rağmen bu virüsten korunmayı başaramadım.

Yaygın semptomları yaşıyorum fakat genel sağlık durumumun iyi olduğunu söyleyebilirim. Kısa sürede iyileşeceğime inanıyorum. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Lütfen sizler de kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.