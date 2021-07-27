Ömer KADİROĞLU

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in başta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere elinde bulunan liste doğrultusunda Kıbrıslı Türk siyasilerin ve bazı üst düzey yöneticilerin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını iptal edeceği şeklindeki açıklamalarına vatandaşlardan tepki geldi. Diyalog’a konuşan vatandaşlar “Anastasiadis ayıp ediyor” diyerek, AB yetkililerinin müdahalesini istedi.

Bazı vatandaşlar, yıllar önce alınan pasaportları kullanmadıklarını, Cumhurbaşkanı Tatar ve diğer KKTC yetkililerine yönelik bir adımın atılması halinde buna sessiz kalmayacaklarını belirterek “Bunu yaparsa bizler de elimizdeki pasaportları iade eder, tepkimizi en sert şekilde gösteririz” dedi.

Vatandaşlar ne dedi…?

Teoman Karakulak

“Rum lideri Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarının iptal edileceğine dair doğru olmayan bir açıklama yapmıştır. Çok istiyorsa ben de iade edeyim. Bizim ona ihtiyacımız olduğunu düşünüyorsa yanılıyor. 10 yıl önce almıştım ve evde duruyor. İsterse ben de hemen yarın iade ederim. Bu gibi açıklamalar kesinlikle hoş değil ve kabul edilemez.”

Âdem Çırakoğlu

“Rum lider Anastasiadis başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere elinde bulunan listeye göre Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportlarını iptal edeceği açıklaması doğru olmayan bir açıklama olmuştur. 48 yıldır bu kimliklerimiz var ve böyle bir açıklamayı doğru bulmuyorum. Benim Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportum yok ama yine de böylesi bir söylem kabul edilemez.”

Onur Kunduracı

“Rum lider Anastasiadis’in Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını iptal edileceğine yönelik açıklamaları kesinlikle doğru bir söylem değildir. Çok isterse pasaportları da kimlikleri de iptal etsin. Biz ayrı bir devletiz ve hür bir KKTC’ye sahibiz. Anavatan Türkiye yanımızdadır. Ne mutlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, ne mutlu anavatan Türkiye’me.”

Erdoğan Pehlivanoğlu

“Anastasiadis’in açıklamalarında belirttiği Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportlarının iptal edileceği konusu doğru bir açıklama olmadı. Asla böyle bir şey yapamazlar. Biz Kıbrıslıyız ve Kıbrıs vatandaşıyız. Pasaportlar da bizim müşterek hakkımızdır. Neye dayanarak iptal edilecek ki? Benim de Kıbrıs Pasaportum var, 15 yıldır kullanıyorum. Bence Anastasiadis’in bu açıklamaları tamamen Kıbrıs Türk halkına gözdağı vermektir.”

Hüseyin Akokçu

“Rum lider, Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportlarını iptal edeceğini açıklıyor ancak böyle bir şey yapamayacağının farkında değildir. Bu duruma bence Avrupa Birliği karşı gelecek. Avrupa Birliği ‘nin bazı normları var ve Güney Kıbrıs buna uymak zorundadır. Bir iddia ortaya attı ancak olacak gibi değildir. Bu ilk defa değil; şımarıklıktır ve kışkırtma yapıyorlar. Bizimkilerin de önceden Maraş ile ilgili bir zemin hazırlama durumları olsa ve BM ile görüşerek Anastasiadis ile Tatar’ın ortak görüşmeleri ile düzgün bir zeminde görüşülse daha iyi olacaktı. Herhangi bir gerginliğe fırsat vermeden görüşülse daha iyi olacaktı. Anastasiadis’in bu açıklamayı yapması Türkiye’ye karşı durmak içindir.”

Umut Karagözlü

“Anastasiadis’in Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportlarının edileceğine dair açıklaması uluslararası kurallara aykırı bir durumdur. KKTC’yi yönetenlerin pasaportlarının iptal edilmesi mümkün değildir. Rum Yönetimi’nin altın pasaport dağıttığını duyduk. Yatırımcılara altın pasaport vereceksin ama işine gelmedi diye “Türklerin pasaportlarını iptal edeceğim” diyeceksin. Bu mümkün değildir. Bizim siyasilerin de Maraş ile ilgili bazı tutarsız davranışları oldu ve Anastasiadis de buna istinaden caydırıcı olmak adına böyle bir açıklama yapmıştır. Benim 2008 yılından beri pasaportum var ve kullanıyorum.”

Kâşif Havuçcu

“Rum lider Anastasiadis başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere elindeki listeye göre Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportlarını iptal edeceğini açıkladı ancak bunu yapmasının mümkün olmadığının farkında değil. Ben de 4-5 yıl önce Kıbrıs Pasaportu aldım ve kullanıyorum. Rum liderin bu açıklamayı yapmasının tek nedeni Maraş açılımına engel olmaktır. Maraş’ın yüzde 90’ı Vakıf malıdır ve kullanmak en doğal hakkımızdır.”

Mehmet Olut

“Hemen bugün iptal etsin. Biz ona boyun mu eğeceğiz? Ben de aldım zamanında isterse gelsin hemen iade edeyim. Ben Türkiye’yi bırakıp da Rum’a teslim mi olacağım. Anastasiadis’in bu açıklamayı yapmasının en büyük nedeni menfaat kaybı yaşamasıdır. O yüzden bugünden tezi yok hepsini iptal etsin.”

Ali Oltan

“Rum liderin pasaportla ilgili açıklamaları çok yanlıştır. Hepsini iptal etsin paralarımızı da geri versin. Bu pasaport onların kendi malları değil. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin malıdır ve pasaportların üzerinde Türkçe, Rumca ve İngilizce yazıyor. Anastasiadis’in bu açıklamasının tek nedeni bizi istememesi ve istediklerini tehditle yaptırmaya çalışmasıdır. Bize Türkiye yeter.”

Erkan Eğmez

“Rum Yönetimi liderinin yapmış olduğu pasaport açıklamasını çok hissi buluyorum. Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıslı Türklerin de ortak olduğu ve Kıbrıslı Rumlar tarafından silah zoruyla 1963 yılında ele geçirilen bir devlettir. Rumların tek yanlı olarak Avrupa Birliği’ne üye olmaları, Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış olmaları gibi Kıbrıslı Türklerin hakları yenilerek bir yere gelmişlerdir. AB kuralları çerçevesinde pasaportların iptal edilmesi mümkün değildir. Derlerse ki; “Kıbrıs Cumhuriyeti bundan sonra bir Helen devlettir ve biz Kıbrıslı Türkleri bu devletin içinden kovuyoruz bütün haklarını iptal ederiz” o zaman Kıbrıs’ta yeni bir siyasi ortam oluşur. O yüzden ben düşünüyorum ki Maraş açılımına karşılık Anastasiadis’in hissi bir davranışıdır. Neticede bir noktaya ulaşabileceğini sanmıyorum. Biz buradaki haklarımızı kesinlikle uluslararası yargıda aramalıyız.”

