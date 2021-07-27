Güçlü tepki geliyor

Kapalı bölge Maraş’ın bir kısmının açılması kararının ardından Rum hükümetinin Türkiye aleyhine diplomatik girişimleri devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi, “Lefkoşa’dan Diplomatik Maraton – “27’lerin” Açıklaması Hazırlanıyor – Berlin’den Yaptırımlara Değinilmesine Tepki” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye ve KKTC’nin Maraş konusundaki açılımlarına yönelik başlattığı diplomatik girişimleri yoğunlaştıran Rum hükümetinin, Güvenlik Konseyi’nden elde ettiği başkanlık açıklamasının ardından dikkatini AB’ye yoğunlaştırdığını, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün AB liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini yazdı.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Komiseri Joseph Borrell’le birçok kez telefonla görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, Rum hükümetinin hedefinin “Türkiye’nin Maraş’a ilişkin eylemelerinin açıkça kınanacağı ve uygulamalar geri alınmazsa Türkiye aleyhine önlemler alınacağının açıkça belirtileceği ortak bir açıklama yapılmasını sağlamak olduğunu” aktardı.

Haberde, Almanya’nın bu tür bir açıklamaya engel olduğu ve Türkiye’ye önlemler konusunda çağrı yapılacak bir açıklamanın üslubunun daha yumuşak olması gerektiğini savunduğu da ifade edildi.

Gazete, Hristodulidis’in dün ayrıca, Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üye ülkesinin New York temsilcileri ile İrlanda ve Hindistan temsilcileriyle, BM Kıbrıs Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması kararına ilişkin telefon görüşmelerinde de bulunduğunu, yeni rapor taslağının bugün yayınlanmasının beklendiğini aktardı.

Öte yandan Hristodulidis’in İsrail’e giderek önemli görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedildi.