Şikayetçi olmadı

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de kardeşler arasında çıkan kavgada biri yaralandı, diğeri mahkemelik oldu. Erdal Kalkan’ın çamaşırları yıkamadığı gerekçesiyle kavga ettiği kardeşi B.K.’yi (E-24) dirseğinden hafif bir şekilde yaraladığı belirtildi. Komşuların şikayeti üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının kardeşinin şikâyetçi olmadığı belirtilerek, teminat talep edildi.

Mahkemede olayı aktaran polis, zanlı Erdal Kalkan’ın 25 Temmuz 2021 tarihinde 23.30 sıralarında çamaşırların yıkanması konusunda kardeşi B.K. ile kavga ettiğini söyledi. Polis, çıkan sözlü tartışmada kardeşlerin birbirlerini darp ettiklerini; Erdal Kalkan’ın bu esnada tasarrufunda bulundurduğu bıçakla B.K.’yi sağ dirsek kısmından yüzeysel yaralandığını belirtti.

Polis, komşuların şikâyeti üzerine olaydan haberdar olunduğunu ve soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, zanlının kardeşinin şikâyetçi olmadığını, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 5 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.