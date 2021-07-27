Polis peşinde

Suna ERDEN

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı beğenmedikleri Belal Hossen’i kaçırdıktan sonra ciddi şekilde darp ederek, burnunu kıran Emam Hossain, Mohammed Abu Syed, Abdülbaki Morgül ve Melih İneci hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Olayla ilgili azmettirici şahsın arandığı belirtilirken, 4 zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların konuşmak bahanesiyle Belal Hossen’i Gönyeli’deki evinden aldıkları belirtildi.

Polis, olayın 23 Temmuz 2021 tarihinde saat 12.00 sıralarında Gönyeli'de meydana geldiğini anımsattı.

Polis, zanlılar Emam Hossain, Mohammed Abu Syed, Abdülbaki Morgül ve Melih İneci'nin Facebook’ta yaptığı paylaşım nedeniyle Belal Hossen'i konuşmak bahanesiyle zorla araca bindirdiklerini ifade etti. Polis, zanlıların aracı Girne'ye doğru sürdüklerini; Emam Hossain’in Belal Hossen'i hitaben "Seni döveceğim, öldüreceğim" demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlıların Girne-Lefkoşa anayolu üzerinde henüz tam olarak belirtilmeyen bir mevkide Hossen' in sağ gözüne ve burnuna yumruk vurarak burun kemiğinin çoklu kırılmasına neden olduklarını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak bir kişinin daha arandığını belirtti.

Alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların 4 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.