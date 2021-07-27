Bir ölüm daha

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 160, Güney Kıbrıs’ta ise 851 yeni vakaya rastlandı, bir kişi hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 25 bin 667 test yapıldığını ve 138'i yerel 160 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. 52 kişi ise taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, vakalardan 4’ü yurt dışından hava yolu ile ülkeye gelirken, 18 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı ise 7 bin 485 olarak belirtildi.

Dün tespit edilen pozitif vakalardan 40’ı Lefkoşa, 58’i Girne, 31’ Gazimağusa, 3’ü Güzelyurt, 6’sı ise İskele bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez-1, Cihangir-1, Haspolat-2/ Alayköy-1, Gönyeli-10,Dereboyu-2,Kaymaklı-7, Ortaköy-1, Surlariçi-3, Marmara-3, Dilekkaya-1, Yılmazköy-1,Yenikent-5, Çağlayan-1, Metehan-1

Girne: Girne Merkez-21, Çatalköy-14, Karşıyaka-1,Alsancak-5, Dikmen-1, Yukarı Girne-4, Zeytinlik-1, Ozanköy-1, Karaoğlanoğlu-3, Lapta-1, Kaşgar-2, Boğazköy-2, Edremit-2.

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-3, Piyale Paşa-1, Mormenekşe-2, Gülseren-1, Kaliland-1,

Akdoğan-1, İnönü-3, Pirhan-1, Maraş-3, Karakol-2, Yeniboğaziçi-2, Görneç-4, Tatlısu-3, Sütlüce-1, Tirmen-2, Vadili-1.

İskele: İskele Merkez-1, Yedikonuk-1, Ötüken-1, Kaleburnu-2, Mersinlik-1.

Güzelyurt: Güzelyurt Merkez-1, Kalkanlı-1, Yukarı Bostancı-1.

Covid-19 genel durumu

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.850.680. Toplam Vaka Sayısı: 10.884. İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9274. Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1571. Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 77. Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1230. Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 259. Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 39. Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5.

Güvende Kal uygulaması

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı:

155. Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 1095.

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1736. T

akibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 29.885.

Güneydeki durum

Güneyde son 24 saatte 71.959 PCR ve hızlı test yapıldı 851 yeni vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti. Ölümün, 74 yaşındaki bir kadın olduğu açıklandı. Rum Sağlık Bakanlığı yüzde 1.18'lik bir pozitiflik oranı olduğunu belirtti. Hastanede virüslü 270 kişi var, 76'sının durumu ağır. Sağlık Bakanlığı, hastanede yatanların yüzde 85,5'inin aşısız olduğunu açıkladı.