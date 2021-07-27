Evlatları yetim kaldı

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy’de yaşamını sürdüren evli ve üç çocuk babası Halil İbrahim Erdoğan dün sabah ölü olarak bulundu.

Evinin bahçesinde cansız bedeni bulunan 36 yaşındaki Erdoğan’ın su motorunu tamir ederken, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği tahmin edilirken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Aslen Hataylı olan ancak uzun yıllardır KKTC’de yaşamını sürdüren Erdoğan’ın çocuklarından

9 yaşındaki oğlunun lösemi hastası olduğu, tedavisi için ailesinin sık sık Türkiye’ye gittiği öğrenildi.

İş arkadaşları fark etti

Elde edilen bilgilere göre; Lefkoşa’da özel bir şirkette çalışan Erdoğan, bayram tatilinin bitmesinin ardından dün mesaiye başlayacaktı. İş arkadaşları sabah saat 07.00’de işbaşı yapması gereken Erdoğan’ı göremeyince telefonla aradı.

Erdoğan’a ulaşamayan arkadaşları şüphelenip eve gitti ve cansız bedenini avluda tespit etti.

Elektrik akımına kapıldığı düşünülüyor

Olay üzerine polis ekipleri Erdoğan’ın evine giderek incelemede bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Erdoğan’ın bedeni Lefkoşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Erdoğan’ın su motorunun elektrik akımına kapılarak, öldüğü tahmin edilirken, Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, vücudunda yapılan dış muayenede darp cebir izine rastlanmadığı, kesin ölüm sebebinin, yapılacak otopsisinin ardından belirleneceği bildirildi.

Yaşam mücadelesi veriyordu

Uzun yıllardır Minareliköy’de yaşamını sürdüren Erdoğan’ın ölümü bölge sakinleri ve iş arkadaşlarını yasa boğdu.

Üç çocuk babası Erdoğan’ın düz işçi olarak çalıştığı, eşinin ev hanımı olduğu bilgisi elde edilirken,

9 yaşındaki oğlunun 3 yıldır lösemi hastası olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Erdoğan’ın bir hafta önce de tedavi için eşini ve çocuklarını Türkiye’deki ailesinin yanına gönderdiği, bir süredir yalnız yaşadığı bilgisi elde edildi.