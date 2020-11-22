Eşine kavuşamadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Karpaz anayolu üzerinde, Kumyalı köyü yakınlarında dün öğle saatlerinde iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazası sonucu, eski TMT mensuplarından 75 yaşındaki Hüseyin Özgüven yaşamını yitirdi. Özgüven’in, annesinin yanında olan eşini almak için Sipahi köyüne gitmeye çalıştığı esnada feci kazayı geçirerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Sipahi köyünde annesinin yanında bulunan eşinin yanına gitmek, öğle yemeğinin ardından biraz vakit geçirdikten sonra eşini de alarak Gazimağusa’ya geri dönmek için 11.00 sıralarında, NP 426 plakalı aracı ile Gazimağusa’dan yola çıkan Özgüven, Kumyalı yakınlarında, viraja geldiği zaman, önünde bulunan traktörü sağlamak için sağ şeride geçti. O esnada karı şeritten gelen Hasip Babili yönetimindeki DV 485 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Çarpışmanın etkisi ile Özgüven olay yerinde yaşamını yitirirken, DV 485 plakalı aracın sürücüsü Hasip Babili, Yeşilköy itfaiye ekiplerinin yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarılarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağ ayağında kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Bir kızı vardı

Milliyetçi kişiliği ile tanınan ve çevresinde sevilen sayılan biri olan Hüseyin Özgüven’den geriye gözü yaşlı bir eş ve bir kızı kaldı. Özgüven’e bugün Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde otopsi yapılacağı bildirildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.