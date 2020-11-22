Önce parti kararı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, 7 Kasım’da aldığı hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a iade etti.

Ersan Saner burada yaptığı konuşmada, hükümeti kurmak adına herhangi bir çoğunluğa ulaşılamaması sonucu Kıbrıs Türk demokrasisinin daha iyi işlemesi için görevi iade ettiğini belirtti.

Saner, görevin ilk olarak UBP’ye verilmesinden dolayı Cumhurbaşkanına teşekkür ederek, yeni ortaya çıkacak hükümet modellerinin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Meclis ve milletvekillerinin halka hizmet için var olduğunu belirterek, UBP Genel Başkan vekiline hükümet kurma görevinin verilmesinin ardından bir beklenti oluştuğunu fakat bu beklentinin sonuçsuz kalmasından dolayı üzüntülü olduğunu açıkladı.

“Hükümet kurulması için bir zemin vardı fakat neden kurulamadığının herkes değerlendirmesini yapacaktır” diyen Tatar, süreci yakından takip ettiğini belirtti.

“Bakanlar Kurulunu toplama yetkim var”

Bütçenin alt komitede görüşülmesi ve yılbaşından önce geçmesi gerektiğine de işaret eden Tatar, bir yandan da doğal afetten etkilenen bölge ve tesislerin sorunlarına eğilmek gerektiğini, bu nedenle Cumhurbaşkanının gerektiği koşullarda şu an görevde bulunan bakanların oluşturduğu Bakanlar Kurulu’nu toplama yetkisi olduğunu hatırlattı.

Anayasa’nın, ülkede yeni hükümet kurulana kadar mevcut hükümetin devam ettiğiyle ilgili maddeye atfen hükümetin yerinde olduğunu, ihtiyaç halinde, ivedi bir karar alınmasına ihtiyaç duyulması durumunda Anayasal hakkı olarak Bakanlar Kurulu’na başkanlık edebileceğini ve buna hazır olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bugün tekrar bir değerlendirme yaparak sürecin nasıl yönetileceğiyle ilgili bir karar vereceğini söyledi.



Tatar, görevi Erhürman’a verdi

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in hükümeti kurma görevini iade etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tatar görevi Cumhurbaşkanlığına davet ettiği CTP Genel Başkanı Erhürman’a verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, bir hükümet boşluğunun bulunduğunu, Cumhurbaşkanı olarak acil bir durum hasıl olduğunu zaman, sorumluluk bilinciyle gerektiğinde elini taşın altına sokmaya hazır olduğunu, ancak bir an evvel hükümetin kurulması gerektiğine inandığını söyledi.



Erhürman: Tüm senaryolar değerlendirilecek

CTP Genel Başkanı Erhürman da çıkışta yaptığı açıklamada, demokratik, yönetsel ve ekonomik yapının çok yıprandığı bir dönemden geçildiğini, hükümet çalışmalarının bu gerçeklerin bilgisi üzerine inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ülkede aynı zamanda “parçalanma ve bölünme” eğilimlerinin de yaşanmakta odluğunu belirten Erhürman, “Hükümet kurma çalışmaları esnasında değerlendirilmesi gereken faktörlerden birisi de bu” dedi.

Covid-19 salgınından dolayı çok sayıda işyerinin kapandığını ve pek çok kişinin de işini kaybettiğini belirten Erhürman, “Tüm bu olguların muhakkak suretle dikkate alınması gerekiyor” dedi.

Parti Meclisinin Pazartesi toplanabileceğini kaydeden Erhürman, Parti Meclisinde, hükümet senaryolarının değerlendirilmesi ve hükümet kurma çalışmaları için yetki verilmesi gerektiğini kaydetti.

Parlamentoda temsiliyeti olan tüm siyasi partilerle görüşme talebinde bulunacaklarını belirten Erhürman, ortada sadece bir koalisyon ihtimalinin bulunmadığını, çok sayıda koalisyon ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.

“İnanmıyor olsak görevi devralmazdık”

“Geçmişte bir takım koalisyonlar kuruldu bozuldu. Bunların üzerinden önyargı ile davranmıyoruz” diyen Erhürman, hükümet kurma inancının olup olmadığının sorulması üzerine “İnanmıyor olsak görevi devralmazdık” dedi.

Erhürman, teamüller gereği, mecliste en çok vekile sahip olan parti ile başlayarak UBP de dahil tüm partilerle görüşme talebinde bulunacaklarını ifade etti.

Erhürman, “Hedefimiz sorunlara çözüm üretme kapasitesi olan, tahribatı giderme kapasitesi olan bir yapıyı ortaya çıkarmaktır” dedi.

Erhürman ayrıca, hükümet kurma ihtimali kalmadığı zaman, 15 günlük hükümet kurma süresinin tümünü de kullanma niyetleri olmadığını söyledi.