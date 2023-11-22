Turist vizesiyle geldi 2 ayrı suç işledi

Girne’de kiracı olarak kaldığı apartman dairesini satmaya kalkıştığı ve 47 bin dolar aldığı belirtilen, ayrıca eski kız arkadaşını darp eden Ahmad Süleyman bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Erkan Yılmaz olguları aktardı. Polis, zanlının Girne’de kiracı olarak kaldığı apartman dairesinin kendisine ait olduğunu söyleyerek, A.K. isimli şahsa satmak üzere 180 bin Sterline anlaştığını söyledi. Polis, A.K.’nin 2023 yılı Ağustos ayında ön peşinat olarak, zanlıya 47 bin dolar ödediğini belirtti. Polis, A.K.’nin 12 Eylül’de Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek, yapılan satış anlaşmasından bahsettiğini, ödeme yaptığını ve bir süredir zanlıya ulaşamadığını söyleyerek, şikayetçi olduğunu belirtti. Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının aranan şahıs ilan edildiğini belirtti. Polis, zanlı hakkında 19 Kasım 2023 tarihinde de başka bir şikayet yapıldığını söyledi. Polis, zanlının Lefkoşa’da bir kafede eski kız arkadaşının ağzına yumruk atıp darp ettiğini, genç kadının şikayetçi olduğunu ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, hem darp hem de sahtekarlıkla para temini suçlarından aranan zanlının 20 Kasım 2023 tarihide Ercan Havalimanı'nda ülkeden çıkış yapacağı esnada tespit edilip, tutuklandığını açıkladı. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde darp suçunu kabul ettiğini ancak sahtekarlıkla para temimi suçunu kabul etmediğini ifade etti. Polis memuru, zanlının Suriye uyruklu olduğunu, TC vatandaşlığı bulunduğunu, KKTC’de ise turist vizesi ile bulunduğunu belirtti. Zanlının ülkede turist vizesi ile bulunduğunu ve kaçma ihtimali olduğunu kaydeden polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi