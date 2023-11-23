Hristodulidis umutlu

Rum basını, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinde işittiklerinden, “temsilciyi çok yakında atayacağından iyimser” olduğunu “Başkan, ekim başlarından beri temsilcinin önümüzdeki günlerde atanmasını bekliyor” yorumuyla aktardı.

Alithia “Her Gün Temsilcinin Yakında Atanacağını Söylüyor” başlıklı haberinde, Hristodulidis’in Genel Sekreter’in Kıbrıs temsilcisinin adını önümüzdeki günlerde açıklayacağını ilk kez ekim ayı başında söylediğini ve o günden beridir gerek Hristodulidis’in gerek başkanlık sözcülerinin neredeyse her gün aynı şeyi tekrarladığına dikkat çekti.

Gazeteye göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis dünkü basını bilgilendirme toplantısında, “Genel Sekreter’in seçeceği yetkilinin adının çok yakında açıklanacağını” söyledi.

Genel Sekreter’in Hristodulidis’e, önümüzdeki dönemde temsilci atamaya kararlı olduğunu aktardığını söyleyen Letimbiotis, Rum tarafı olarak Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması perspektiflerini araştırmak üzere bir temsilci atanmasını istedikleri için bundan memnuniyet duyduklarını söyledi. Letimbiotis Hristodulidis’in Guterres’e “ hükümetinin, müzakerelere en kısa sürede yeniden başlama samimî iradesini” ilettiğini de ekledi.

Rum Sözcü, Pile konusunda artık hiçbir hareket olmadığını belirterek, sürekli irtibatta oldukları ve “her fırsatta, karşılıklı anlayışta yer alan çalışmalara yeniden başlama iradelerini her fırsatta ortaya koydukları” BM’den, çalışmaların yakında ilerleyeceğine dair hiçbir bilgi edinmediklerini kaydetti. Letimbiotis “Barış Gücü’nden ve BM’den, karşılıklı anlayıştaki maddelerin tamamını güvence altına almalarını bekliyoruz” dedi.