Örnek olsun

Deniz kaplumbağalarının ve doğanın korunmasına yönelik çalışmalarıyla toplum bilincini artırmayı hedefleyen Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, nesli tehlike altında olan deniz kaplumbağalarına duyarlılığın her geçen gün arttığını belirtti. Merkezin, deniz kaplumbağalarının zarar görme nedenleri ve alınabilecek önlemler hakkında dikkat çeken bilgilendirmeleri sayesinde duyarlı hayvan severler, birçok kaplumbağanın hayata tutunmasına destek veriyor.

2018 yılından bu yana yaralı deniz kaplumbağalarını tedavi etmenin yanı sıra deniz ekosisteminin korunması ve devamlılığı için çalışmalar sürdürdüklerini belirten Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, bu anlamda en önemli adımlardan birinin, toplumun hem tehlikeler hem de alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirilmesi olduğunu belirtti. Sargın Kara; “Yaptığımız her salımda, geliştirdiğimiz her projede özellikle yaralı deniz kaplumbağalarını kurtarmanın ilk adımının, onu fark etmek ve ilgili yerlere haber vermek olduğunu vurguluyoruz. Son dönemde kurumların ve balıkçılarımızın yanı sıra duyarlı kişilerin de yaralı deniz kaplumbağalarını fark ederek bizlere bildirmesi, iletmiş olduğumuz mesajların yerine ulaştığını göstermektedir. Bunun son örneği ise tedavilerini tamamlayarak geçtiğimiz hafta denize uğurladığımız Cihan ve Emir oldu.

Emir, Merit Royal & Crystal Cove Otellerinin ortak kumsalında gerçekleştirilen etkinlikle Emir Erçin tarafından denize uğurlandı. Etkinliğe, Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci, kurtarıcısı Barış Erçin ve ailesi, Merit Otellerinin misafirleri ve yöneticileri ile her daim işbirliği içerisinde olunan balıkçılar ve hayvan severler katıldı. Cihan ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bot ile açık denizde doğal yaşam alanına uğurlandı.