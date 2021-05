Esnaf çaresiz

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın tarihi çarşısı Aras’ta sınır kapılarının kapalı olmasından dolayı uzun süredir zor bir süreçten geçiyor. Turizme dayalı bir satış politikasına sahip olan çarşı, güneyden gelişler olmadığı için resmen kurudu. Dükkânlarını siftah yapamadan kapatan esnaf, yetkililerden çözüm bulmasını talep etti. Diyalog’a konuşan esnaf, sınır kapılarının açılması için çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti. Esnaf, “Güneyden ve yurt dışından gelen turistlere dayalı bir ekonominiz vardı. Şu anda ikisi de olmadığı için bitme noktasına geldik” dedi.

Ne dediler…?

Ekram Tayfur

“İş yok ve bütün gün gelip boş boş oturuyoruz. Komşularımızla kahve içiyor, siftah bile etmeden eve dönüyoruz. Hükümet ne zaman halkı düşünürse o zaman bu işler düzelecektir. Bizim burada Güneyden ve yurt dışından gelen turistlere dayalı bir ekonominiz vardı. Şu anda ikisi de olmadığı için bitme noktasına geldik. Güneyden gelenler benden almazsa komşumdan alırdı o da gelir benden alırdı, çark bir şekilde dönerdi. Akmasa da damlardı ancak şimdi resmen kuruduk.”

Erkan Özdoğan

“Satış denilen bir olay maalesef yok. Yılların getirdiği bir alışkanlık nedeniyle dükkânlarımıza geliyoruz eşi dostu görüp temizlik yapıyoruz. Belki bir iki satış yaparsak mutlu bir şekilde evimize gidiyoruz. Ancak çoğu zaman siftah bile yapamadan eve dönüyoruz. Gelirler giderleri ne yazık ki karşılamıyor. Ülkede turist ve güneyden geçişler yok. Çok zor bir süreçten geçiyoruz ve yetkililerden bu yaşanan sorunlara çözüm üretmesi için çalışmalarını istiyoruz.”

Samet Kölgesiz



“Pandemi nedeniyle işlerimiz çok kötü. Özellikle sınır kapıları kapalı olduğu için işlerimiz bitme noktasına geldi. Ülkeye turistler gelmeye başlar ve sınır kapıları da açılırsa biraz işlerimizi düzeltebileceğiz. Aşı karneleri ile ülkeye insan gelmesi için çalışılmalı ve ekonomiyi tekrardan toparlamak için çalışılmalıdır.”Nidai Cabacaba“Coronavirüs nedeniyle işlerimizde çok ciddi bir düşüş yaşanıyor. Arasta çarşısının iş potansiyeli turist ve güneyden geçenlere dayalıydı. Şu anda kapılar kapalı ve ülkeye turist gelmediği için ciddi sıkıntılarla karşı karşıyayız. Yerli halk buraya çok az geliyor. Umarım bir an önce kapıların açılması ve ülkeye gelişlerin sağlanması konusunda çalışmalar yapılır.”Mehmet Ali Falhan“Bu bölgenin eski esnaflarındanım. İşlerimiz bitti ve bu bölgede birçok kapanana dükkân var ve bir çözüm üretilmemesi halinde tüm esnaf kepenkleri indirecektir. Sınır kapılarındaki geçişlerin yeniden başlaması ile biraz daha iyi olacağına inanıyorum. Bu konuda çalışmalar yapılması ve gereken önlemlerin alınarak ülkeye insanların yeniden gelmesini sağlamaları gerekiyor.”Mustafa Yüksekbaş“Arasta bölgesindeki esnaf bir yıldan fazladır çok siftahsız günler yaşıyor ve bu bölge tamamen kaderine terk edildi. Bu süreçte hiçbir yetkili bölge esnafının yaşadığı sıkıntılara çözüm üretmedi gelip hal ve hatırını sormadı. Birçok konuda destek talep ettik ancak hiçbir talebimize cevap bulamadık. Kiralarda yardım istedik olmadı, elektrikten destek istedik olmadı. Bu bölgede daha çok güneyden geçenlere ve ülkedeki turistlere satış yapıyorduk. Şu an kapıların kapalı olması ve turistin olmaması bölge esnafına çok kötü günler yaşatıyor.”Ömer Cabacaba“Sağlık olarak çok şükür iyiyiz ancak satış olarak Arasta esnafının acınılacak bir halde olduğunu söyleyebiliriz. Sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle bitme noktasına geldik. Hükümet artık bu esnafın yaşadığı sıkıntıları görmesi gerekiyor. Hızlı bir şekilde aşılama çalışmalarının yapılması ve kapıların tekrardan açılarak insanların işlerini yoluna koysunlar. Bu aşılama çalışması bir an önce tamamlanmazsa çok daha kötü günler yaşayacağız. Ticaret da iş da bir kenarda dursun aşılanma biterse ve açılımlar olursa gerisi zaten gelecektir.”