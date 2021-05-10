Polis partiyi bastı

Onur ULAĞ

Coronavirüs tedbirleri kapsamında dün ülke genelinde tam kapanma uygulanırken, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 84 kişi tespit edildi.

Ayrıca Girne’de dün sabah bir dairede parti yapan yabancı uyruklu 10 kişi de tespit edilirken, birinin kendilerini uyaran 81 yaşındaki şahsı darp ettiği açıklandı.

Polis, darp suçunu işleyen şahsın tutuklandığını, yasakları ihlal edenler hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Pandemi kuralları denetlendi

Polis ekipleri dün tüm bölgelerde pandemi kurallarını denetledi.

İşlek caddeler ve kritik bölgelerde denetim noktaları oluşturan polis, araçları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol etti.



Ülke genelinde 08.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilen kontrollerde 84 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.Öte yandan sokağa çıkma yasağı kapsamında önceki gün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 21 kişi tespit edildi. Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kendilerini uyaran yaşlı adamı darp ettiler

Bu arada parti yapan yabancı uyruklu 10 kişi tutuklanırken, birinin kendilerini uyaran 81 yaşındaki adamı darp ettiği belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre; Girne'de dün sabahın erken saatlerinde bir dairede eğlence maksatlı parti düzenlediği tespit edilen yabancı uyruklu 10 kişi hakkında yasal işleme gidildi.

Gürültü yaptıkları için kendilerini uyaran, aynı yerde sakin 81 yaşındaki bir şahsı darp eden bir şahıs ise tutuklandı.