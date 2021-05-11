İsrail yine Mescid-i Aksa'ya saldırdı

İsrail polisi, dün akşam namazından sonra bir kez daha işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Harem-i Şerif cemaatine saldırıya geçtiğini belirtti.

Dibs, Filistinli gençler ile İsrail polisi arasında Mescid-i Aksa’nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Faslılar) Kapısı önünde tartışma ve sürtüşme yaşandığına dikkati çekerek, polisin ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale ettiğini vurguladı. İsrail polisinin saldırısı esnasında yangın çıktığını ve Harem-i Şerif’teki bir ağaca sıçradığını belirten Dibs, Mescid-i Aksa itfaiyesinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğünü kaydetti.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’nın Burak (Ağlama) Duvarı bölgesinde kutlamalar yaptığını ifade eden Dibs, İsrail polisinin saldırısının devam ettiğini belirtti.

Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi ile çevresinde küçük çaplı barikatlar kuran Filistinli gençler, Kıble Mescidi'nin üzerine de Filistin ile Tevhid bayrakları astı.



Filistinli gençlerin taşlarla karşılık verdiği İsrail polisi, plastik mermi ve ses bombaları kullanmaya devam ediyor.Mescid-i Aksa’da İsrail polisinin saldırıları devam ederken, diğer taraftan da Harem-i Şerif’te yatsı ve teravih namazları kılınıyor.İsrail polisinin sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırısında 331 Filistinli yaralanmıştı.

Ne olmuştu?

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Filistinliler, gösteriden sonra fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021, 10:06