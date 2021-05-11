İsrail yine Mescid-i Aksa'ya saldırdı

İsrail polisi, dün akşam namazından sonra bir kez daha işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Harem-i Şerif cemaatine saldırıya geçtiğini belirtti.
Dibs, Filistinli gençler ile İsrail polisi arasında Mescid-i Aksa’nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Faslılar) Kapısı önünde tartışma ve sürtüşme yaşandığına dikkati çekerek, polisin ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale ettiğini vurguladı. İsrail polisinin saldırısı esnasında yangın çıktığını ve Harem-i Şerif’teki bir ağaca sıçradığını belirten Dibs, Mescid-i Aksa itfaiyesinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğünü kaydetti.
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’nın Burak (Ağlama) Duvarı bölgesinde kutlamalar yaptığını ifade eden Dibs, İsrail polisinin saldırısının devam ettiğini belirtti.
Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi ile çevresinde küçük çaplı barikatlar kuran Filistinli gençler, Kıble Mescidi'nin üzerine de Filistin ile Tevhid bayrakları astı.
Mescid-i Aksa’da İsrail polisinin saldırıları devam ederken, diğer taraftan da Harem-i Şerif’te yatsı ve teravih namazları kılınıyor.
İsrail polisinin sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırısında 331 Filistinli yaralanmıştı.
Ne olmuştu?
Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.
Filistinliler, gösteriden sonra fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.
Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.