İstanbul’da düşüş oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısının yer aldığı haritayı paylaştı. İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.

Buna göre geçen haftaki haritaya göre İstanbul'da yüzde 32.3 düşüş görüldü. Sağlık Bakanı Koca, 1-7 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 24-30 Nisan'da il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Covid-19 vaka sayılarına yer vererek, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek." ifadesine yer verdi.

Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.

En az vaka görülen iller

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Covid-19 vakası Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.

Geçen hafta yayınlanan haritada 100 bin kişide 532,02 vaka sayısı görülen İstanbul, bu hafta 359,99'a gerileyerek yüzde 32.3'lük bir düşüş kaydetti.

Son 24 saatte 282 kişi hayatını kaybetti



Bu arada Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 Covid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti.Türkiye günlük Coronavirüs tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 Covid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1734 oldu.Son 24 saatte 26 bin 953 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 743 bin 871'e yükseldi.Test sayısı 49 milyon 604 bin 4'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 44 bin 936, vefat sayısı 43 bin 311, ağır hasta sayısı 2 bin 983 oldu.Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.