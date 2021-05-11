Devamı gelecek

Gazimağusa Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi’ndeki asfaltlama çalışmalarını tamamladığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 9 bin tonluk asfalt işleri kapsamında, Dumlupınar Mahallesi’nde kötü durumdaki sokaklarda yürütülen asfaltlama çalışmaları tamamlandı.



Hasan Bilgen Sokak’ta 305 metre, Naim Tayyar Sokak’ta 100 metre, Ahmet İbrahim Sokak’ta 215 metre, Barış Sokak’ta ise 350 metrelik asfalt dükümü yapıldığını açıklayan Belediye, böylece Dumlupınar Mahallesi’nde bin100 tonluk asfalt döküldüğünü kaydetti. Belediye, Hasan Bilgen Sokak’ta asfalt dökümünün yanı sıra yol genişletilmesi, stabilize dolgu çalışması ve plentmix serim işi yapıldığını belirtti.Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuyla ilgili açıklamasında, altyapısı tamamlanmış anayollar öncelikli olacak şekilde yapılan asfaltlama çalışmalarının tali yolları da kapsadığını ifade ederek, önce Tuzla’da yedi sokağın, ardından Eşref Bitlis Caddesi ve Şht. İbrahim Hasan Caddesi’nin asfaltlandığını aktardı.

Arter, belirlenen programa göre Karakol, Dumlupınar ve Sakarya Bölgelerinde asfaltlama çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Kötü durumda olan Barış Sokak, Şair Nedim Sokak, Hasan Bilgen Sokak, Ahmet İbrahim Sokak ve Kuğulu Sokak’ta asfaltlama çalışmaları yaptıklarını söyleyen Arter, elektrik, telefon ve su altyapısı tamamlanmış olan kötü durumdaki yollarda eski asfaltın kemirilerek kaldırılmasından sonra asfalt döküm işlemi yapıldığını kaydetti.

