Kamu çalışma saatleri değişti

Kamu iş yerlerinde yaz mesaisi bugün başlıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan “kamuda yaz mesai saatlerinin düzenlenmesi” başlıklı Bakanlar Kurulu kararına göre, yaz mesaisi 19 Eylül’e kadar sürecek.
Günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetler dışında kalan kurumlarda pazartesi, salı, çarşamba, cuma günleri 08.00-14.30; perşembe günleri ise 08.00-12.30 ve yarım saatlik aranın ardından 13.00-17.30 saatleri arasında mesai yapılacak.
Vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 35 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek.
Cumartesi ve pazar günleri ise tatil olacak.
Ben kktc de mesai gormedim