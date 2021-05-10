Kamu çalışma saatleri değişti

Kamu iş yerlerinde yaz mesaisi bugün başlıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan “kamuda yaz mesai saatlerinin düzenlenmesi” başlıklı Bakanlar Kurulu kararına göre, yaz mesaisi 19 Eylül’e kadar sürecek.

Günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetler dışında kalan kurumlarda pazartesi, salı, çarşamba, cuma günleri 08.00-14.30; perşembe günleri ise 08.00-12.30 ve yarım saatlik aranın ardından 13.00-17.30 saatleri arasında mesai yapılacak.



Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketinin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla; Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği ve Girne Gümrük Şube Amirliğinde pazartesi, salı, çarşamba, cuma günleri 08.00-14.30; perşembeleri ise 08.00 -12.00 ve 12.30 -17.30 arasında hizmet verilecek.Vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 35 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek.Cumartesi ve pazar günleri ise tatil olacak.