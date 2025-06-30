Esnaf da şikayetçi

Abdullah SUİÇMEZ

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda kiraz yine en pahalı meyve oldu. Mayıs ayı sonu itibariyle satışa sunulan kirazın fiyatında haftalardır düşüş olmazken, kilosu 500 liradan satıldı.

Ananas 150, kayısı 130 ile 150, üzüm, şeftali ve nektarin 130 liradan alıcı bekledi. Sebze fiyatlarına bakıldığında ise kilosu 250 lirayla Kaliforniya biberi en pahalı ürün oldu. Kilosu 25 lirayla domates ve salatalık rağbet gördü.

Pazar yerinde dün bazı ürünleri fiyatı şöyleydi:

Kiraz: 500 TL

Kaliforniya biberi: 250 TL

Mantar: 200 TL

Ananas: 150 TL

Kayısı: 130 – 150 TL

Barbunya: 150 TL

Bamya: 180 TL

Yarma şeftali: 130 TL

Üzüm: 130 TL

Nektarin: 130 TL

Börülce: 130- 140 TL

Armut: 100 TL

Acı biber: 100 TL

Elma: 100 TL

Şeftali: 100 TL

Dolmalık biber: 80 TL

Karnabahar: 80 TL

Portakal: 70 TL

Muz: 70 TL

Taze fasulye: 70 TL

Avokado: 60 TL

Karpuz (Tanesi): 60 TL

Bal kabak: 50 TL

Sarmısak (Tanesi): 30- 50 TL

Salatalık: 25-30 TL

Domates: 25 TL

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2025, 09:23