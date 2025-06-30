Esnaf da şikayetçi

Abdullah SUİÇMEZ
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda kiraz yine en pahalı meyve oldu. Mayıs ayı sonu itibariyle satışa sunulan kirazın fiyatında haftalardır düşüş olmazken, kilosu 500 liradan satıldı.
Ananas 150, kayısı 130 ile 150, üzüm, şeftali ve nektarin 130 liradan alıcı bekledi. Sebze fiyatlarına bakıldığında ise kilosu 250 lirayla Kaliforniya biberi en pahalı ürün oldu. Kilosu 25 lirayla domates ve salatalık rağbet gördü.
Pazar yerinde dün bazı ürünleri fiyatı şöyleydi:
Kiraz: 500 TL
Kaliforniya biberi: 250 TL
Mantar: 200 TL
Ananas: 150 TL
Kayısı: 130 – 150 TL
Barbunya: 150 TL
Bamya: 180 TL
Yarma şeftali: 130 TL
Üzüm: 130 TL
Nektarin: 130 TL
Börülce: 130- 140 TL
Armut: 100 TL
Acı biber: 100 TL
Elma: 100 TL
Şeftali: 100 TL
Dolmalık biber: 80 TL
Karnabahar: 80 TL
Portakal: 70 TL
Muz: 70 TL
Taze fasulye: 70 TL
Avokado: 60 TL
Karpuz (Tanesi): 60 TL
Bal kabak: 50 TL
Sarmısak (Tanesi): 30- 50 TL
Salatalık: 25-30 TL
Domates: 25 TL