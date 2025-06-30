İki devletli çözüm

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’da katıldığı resepsiyonda yaptığı konuşmada federasyon temelindeki müzakere sürecinin tükendiğini belirtti. Tatar, “Kıbrıs’ta iki halk, iki devlet ve iki demokrasi vardır. Sürdürülebilir bir çözüm bu zeminde mümkündür” dedi. Başbakan Ünal Üstel de federasyon modeline dayalı görüşmelerin artık geride kaldığını ifade etti. Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonunun hem KKTC’nin hem de Türkiye’nin ortak duruşu olduğunu belirtti.
Resepsiyon düzenlendi
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçi Osman Koray Ertaş, KKTC ve İngiltere’den ekonomik örgüt temsilcileri ile sivil toplum kuruluş temsilcileri İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi tarafından Londra’nın Wood Green bölgesinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyonda, Kıbrıs Türk halkının egemenliği ve iki devletli çözüm vizyonu vurgulandı. Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı konuşmada federasyon temelindeki müzakere sürecinin tükendiğini belirterek, “Kıbrıs’ta iki halk, iki devlet ve iki demokrasi vardır. Sürdürülebilir bir çözüm bu zeminde mümkündür” dedi. Anavatan Türkiye’nin bu politikaya tam destek verdiğini ifade eden Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türklerinin de aynı vizyonu paylaştığını söyledi. Geçmişte İngiltere’de yaşadığı yıllara atıfta bulunan Tatar, gençlik döneminde Kıbrıs Türk halkının sesi olmak için yürüttüğü lobi faaliyetlerini anlattı. “Margaret Thatcher hükümetine kadar sesimizi duyurduk” diyen Tatar, bugün de aynı mücadelenin sürdüğünü belirtti.
“Egemenliğimiz öz hakkımızdır”
Tatar, Annan Planı referandumunu hatırlatarak Kıbrıs Türk halkının çözüm yönünde adım attığını ancak Rum tarafının buna karşı çıktığını vurguladı. Tatar,“Egemenlik hakkı, özden gelen hakkımızdır ve uluslararası anlaşmalarda yeri vardır. Bu yoldan geri dönüş olmamalıdır” dedi.
Üstel: Kendi devletimizi kurduk
Başbakan Ünal Üstel de Kıbrıs Türk halkının 1960’tan bu yana yaşadığı tüm zorluklara rağmen egemenliğini koruduğunu ve kendi devletini kurmayı başardığını söyledi. Üstel, “Varoluş mücadelemiz tarihe altın harflerle yazılmıştır” dedi. Üstel, 1974 sonrasında Türkiye’nin desteğiyle özgürlüğüne kavuşan Kıbrıs Türk halkının, demokrasi ve kurumlarını da inşa ettiğini vurguladı. “Ancak ekonomik bağımsızlık da siyasi bağımsızlık kadar önemlidir” diyerek, KKTC'nin güçlenmesinde yatırım ve üretimin rolüne dikkat çekti. Konuşmasında federasyon modeline dayalı görüşmelerin artık geride kaldığını ifade eden Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonunun hem KKTC’nin hem de Türkiye’nin ortak duruşu olduğunu belirtti. “Bu vizyon artık Türk milletinin topyekûn iradesidir” diyen Üstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de yaptığı “KKTC’yi tanıyın” çağrısının tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.
“KKTC’nin sesi olun”
Annan Planı sonrası verilen sözlerin tutulmadığını ifade eden Üstel, “Artık bunu yüksek sesle haykırın. KKTC’nin sesi olun” diyerek doğrudan uçuş ve ticaret hakkının geciktirilmesine tepki gösterdi. İş insanlarına, “Siz KKTC’nin dış politikadaki yüzüsünüz. Birlikte çalışacağız, birlikte yükseleceğiz” çağrısında bulundu.
‘Tehlikeli olur’
Avrupa Halk Partisi Başkanı ve Avrupa Parlamentosu üyesi Manfred Weber, Türkiye’nin iki devletli çözüm önerisinin kabul edilemez ve tehlikeli olduğunu savunarak, “Birleşik bir AB birleşik bir Kıbrıs gerektirir” dedi. Fileleftheros’un “İki Devlet Çözümüyle İlgili Türk Baskısı Tehlikeli” başlığıyla manşete çektiği söyleşiye göre, Weber, Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki tavrıyla ilgili eleştirilerde bulundu. Weber, BM tarafından yönlendirilen Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına yıllardır aktif katılım sağlayan AB'nin, "adil ve sürdürülebilir çözüm arayışındaki özlü unsur olduğunu” öne sürdü. Komiser Johannes Hahn’ın AB temsilcisi olarak atanmasının, "AB’nin sürece aktif katılma ve BM sürecini Avrupa perspektifiyle tamamlama siyasi iradesine damga vurduğunu” savunan Weber, Türkiye’nin “Kıbrıs’a karşı saldırgan tavır sergilediğini” iddia etti ve Avrupa Halk Partisi olarak bu tavrı istikrarla kınadıklarını söyledi. “Adanın bölünmesi, devam eden işgal Kıbrıs için de, Avrupa Birliği için de açık yaradır” diyen Weber, Avrupa Halk Partisi olarak soruna uzlaşılmış çerçeve içinde iki bölgeli, iki toplumlu, BM Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği şekliyle siyasi eşitliği olan federal çözüm çabalarına destek verdiklerini belirtti. “Bizim açımızdan da AB açısından da Türkiye’nin taksimci tutumu ve iki devlet çözümü baskısı kabul edilemez, gerçekçi değil ve tehlikelidir.” ifadesini kullanan Weber, “Kıbrıs yabancı askeri işgal altında olduğu sürece hiçbir Avrupa güvenlik mimarisi tam olamaz. Valencia’daki Avrupa Halk Partisi toplantısında DİSİ tarafından sunulan Kıbrıs sorunuyla ilgili güçlü kararı oybirliğiyle benimseyerek bu tutumu yeniden teyit ettik.” dedi.
DOLAYISIYLE SATILMIŞ KUKLA TATARİ'NİN CART CURT ETMESİ BEYHUDE VE KENDİNİ BAĞLAR,BİZİ DEĞİL..