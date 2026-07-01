Esnaf kepenk indiriyor

Girne ve Lefkoşa ilçelerinde yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmelere ilişkin paylaşılan veriler, son dönemde kapanan iş yeri sayısındaki artışı ortaya koydu. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) tarafından yapılan açıklamada Girne ilçesinde 2024-2025 döneminde faaliyet gösteren toplam 147 yiyecek ve içecek işletmesinden 42'sinin, 2026 yılı Haziran sonu itibarıyla faaliyetini sonlandırdığı belirtildi. Açıklamada, kapanan işletme sayısının toplam işletme sayısına oranının yüzde 28,57 olduğu ifade edildi.

Verilere göre, Lefkoşa ilçesinde ise yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren toplam 106 işletmeden 40'ı aynı dönemde kapandı. Açıklamada, bu sayının toplam işletme sayısının yüzde 37,73'üne karşılık geldiği kaydedildi.

Öte yandan, söz konusu dönemde yeni açılan işletme sayısının her iki ilçede de sınırlı kaldığı belirtildi. Buna göre Girne'de 10, Lefkoşa'da da 10 yeni yiyecek ve içecek işletmesinin faaliyete başladığı ifade edildi.

KTEZO, işletmelere yönelik araştırmalarının gelirde değil kapanan iş yeri sayısında artış yaşandığını gösterdiğini belirtti.

Ülke kaynaklarının adil bir şekilde yeniden ele alınması gerektiği belirtilen açıklamada, “Yerel istihdamla birlikte katma değer artışı sağlanmadıkça, ödediğimiz maaşlarla sadece geleceği yok ediyoruz.” denildi.

Odadan yapılan açıklamada, sağlık, eğitim, barınma gibi temel ihtiyaçların yanında gıda enflasyonuna çözüm üretilemediği sürece "maaş artışlarıyla övünmenin aldatmaca” olduğu savunuldu.

Asgari ücretin belirlenmesinin gündemde olduğu anımsatılan açıklamada, “Her maaş artışı ‘yukardakiler’ için daha fazla kazanç; çalışanlar, ustalar ve esnaf için daha fazla yoksullaşma ve daha fazla verginin ödenmesiyle sonuçlanmıştır.” denildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026, 10:05