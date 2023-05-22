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Satışlar durgun

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Karpuz kilosu 25 TL’den, kiraz ise 500 gramlık pakette 50 TL’den pazarda yerini aldı

Satışlar durgun
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Serdar ŞENGÜL 

   Lefkoşa’daki açık pazarda dün domates ve patlıcanın fiyatında bir miktar düşüş yaşanırken, bazı sebze ve meyve fiyatlarının ateş pahası olması dikkat çekti.
   Mevsim meyvesi olan kirazın 500 gramı, özel ambalaj içerisinde 50 liraya satılırken, karpuzun kilosu 25 liradan tezgaha konuldu.  Vatandaşlar, her iki meyvenin de pahalı olduğunu belirterek “fiyatların düşmesini bekleyeceğiz” dedi.
Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi: 
Muz: 33 TL
Armut: 35 TL
Kiraz: 50 TL
Şeftali: 35 TL
Ayşe kadın fasulye: 65 TL
Bakla: 25 TL
Kapya biber: 40 TL
Acı biber: 40 TL
Patlıcan: 25 TL
Domates: 15 TL
Kabak: 25 TL
Salatalık: 10 TL
Patates: 18 TL
Soğan: 18 TL
Havuç: 20 TL
Üzüm: 100 TL
 

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