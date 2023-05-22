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Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Açık Pazar’da kermes düzenledi

Geliri bağışlanacak
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Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, Lefkoşa’da depremzede ve kanser hastası çocuklar yararına kermes düzenledi.
Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Merkez Lefkoşa’daki açık pazarda Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) tahsis ettiği iki stantta 08.00 - 12.00 saatleri arasında yer alan kermeste indirimli kıyafet, hediyelik eşya ve çeşitli gıda ürünleri satışı yapıldı.
Kermeste Lefkoşa Başkent Lions Kulübü üyesi gönüllü kadınlar görev yaptı.  
 

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