Ezgiler harmanlandı

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamak amacıyla düzenlediği “Atatürk’le Yeniden Doğmak Gençlik Konseri” önceki akşam gerçekleştirildi. Kültür Dairesi Himayelerinde düzenlenen, Şef Ersin Kaşif yönetimindeki Genç Yetenekler Production Gençlik Orkestrası’nın sahne aldığı konseri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ile Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın ile birlikte kalabalık bir sanatsever topluluğu izledi.

Verilen bilgiye göre, konser Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun Şair Orhan Şaik Gökyay’ın Atatürk’ü ve devrimlerini anlattığı Sayende başlıklı şiirini okuduğu açış konuşması ile başladı.

Zaimağaoğlu konuşmasında, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı ve orkestradaki müzisyen gençleri kutlayarak, Atatürk’ün gençlere çok güvendiğini ve geleceğimizi gençlere emanet ettiğini hatırlattı.

Atatürk Kültür Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen “Atatürk’le Yeniden Doğmak Gençlik Konseri”nde, keman, viyola, çello, basgitar, bateri, flüt, saksafon ve piyano çalan ve yaşları 15 ile 30 arasında değişen 45 müzisyen gençten oluşan Genç Yetenekler Production Gençlik Orkestrası sahne aldı. Şef Ersin Kaşif yönetimindeki orkestra sanatseverlere, solistler Havva Özdemirağ, Simay Veçhi ve Masal Öndeş eşliğinde klasik batı müziği yanında doğu müziği ile harmanlanmış ezgiler sundu.

