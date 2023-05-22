Katılım düşük

Yunanistan’da Başbakan Miçotakis seçimleri önde bitirdi; hükûmet kurulamaması ve tekrar seçim yapılması bekleniyor. Yunanistan genel seçimlerine katılım oranı yüzde 48,76 olarak belirlendi.

Yunanistan 'da düzenlenen genel seçimlerin galibi Kiryakos Mitsotakis liderliğindeki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi (YDP) oldu.

Radikal sol SYRIZA ise YDP'nin oldukça gerisinde kaldı.

Açılan sandıkların yüzde 60'ı, YDP'nin yüzde 40.92 önde bulunduğunu göstermesine rağmen bu seçimle nisbi seçim sistemi ile yapıldığı için YDP tek başına hükümet kurabilmesi için gerekli olan yüzde 46 oranını tutturamadı.

Bu durumda seçimlerin haziran sonu ya da temmuz başına yeniden yapılması söz konusu.

Aleksis Çipras liderliğindeki SYRİZA'nın yüzde 20'lerde kalması parti taraftarları arasında büyük bir hayal kırıklığı yaratırken, sosyalist PASOK oylarını artırarak yüzde 12.5 oranı ile üçüncü büyük parti konumundaki yerini korudu.

Komünist Parti KKE yüzde 6.9 dördüncü ve milliyetçi LISY partisi 4.5 ile beşinci Parti olarak parlamentoya girme hakkı kazandı.

Ne olacak

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ilk önce bu seçimler önde bitiren Miçotakis'e, sonra sırasıyla aldıkları oy oranlarının sıralamasına göre Parti başkanlarına teker teker ve üçer günlük "hükümet kurma" görevi verecek.

Yürütülen bütün tahminler bu görevlendirmeler süresinde çok büyük bir sürpriz olmadıkça hiç bir sonuç alınamayacağı ve seçimlerin, anayasanın öngördüğü üzere 60 gün sonra yani haziran sonu ya da temmuz ayı başlarında yeniden söz konusu olacak.

Seçimlerin tekrar yapılmasına kadar geçici hükümeti yüksek yargıçlar ve teknokratlar oluşturacak.

