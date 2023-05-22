Girne’de faaliyet gösteren Merit Park Otel’de sahne alan ünlü sanatçı Sibel Can, muhteşem bir geceye imza attı. Amor Gariboviç imzalı özel tasarım siyah ve eteği beyaz tüylü elbisesi ile göz kamaştıran Can, dalgalı tarattığı saç modeli ile de beğeni topladı.

Arabesk, fantezi, sanat müziği, pop ve alternatif müzik dallarında yaptığı single ve albümleriyle geniş bir müzik yelpazesine sahip olan ünlü sanatçı hem göze hem kulağa hitap etti.

Sesi ve muhteşem yorumuyla en sevilen şarkılarını söyleyen ünlü sanatçı, konuklara müzik ziyafeti sundu.