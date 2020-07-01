Evde uyuşturucu yetiştiriyordu

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de evinde hintkeneviri yetiştiren Fadıl Arda Yavuz hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Zanlı Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nin kararı ile tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Duruşmada zanlının evinde 25 Haziran 2020 tarihinde arama yapıldığı, saksılarda ekili 10 kök hintkeneviri bitkisi ve 5 gram kenevir yaprağı bulunduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının tutuklandığını, soruşturma amaçlı mahkemeye çıkarılarak hakkında toplam 5 gün tutukluluk emri alındığını ifade etti.

Polis, operasyonda ilk etapta zanlının kız arkadaşı Natalya Afanaseva’nın da tutuklandığını, ancak yapılan soruşturmada suçsuz olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede yasal bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere 2 ayı geçmemek şartı ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.