Bagajda hinkeneviri mucidi teminatla serbest

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da ihbar üzerine aracında yapılan aramada bagaj kısmında bir saksı içerisinde ekili hintkeneviri bitkisi bulunan Ramazan Kılbaş hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan Narkotik Şube’de görevli polis memuru Osman Üreten, 24 Haziran 2020 tarihinde, zanlının, hintkeneviri bitkisi ziraatı yaptığına dair ihbar aldıklarını söyledi.

Polis, zanlıyı Gazimağusa’da aracıyla seyir halinde tespit ederek, durdurduklarını ifade etti. Polis, zanlının aracında arama yaptıklarını, bagajda saksıda ekili bir kök hintkeneviri bitkisi ele geçirdiklerini aktardı.

Üreten, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin, 100 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imza etmesi şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2020, 10:28