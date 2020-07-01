Yaşlı adamı ormana çeken Keziban hapse mahkum oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 14 Ocak 2019 tarihinde, Mustafa Şemmedi isimli yaşlı bir adamı arabasına alarak sohbet bahanesiyle ormanlık alana götürdükten sonra önce darp eden ardından 4 bin TL parasını zorla sirkat eden Kezban Ünsol, dün Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak 3 yıl hapse mahkum edildi.

Davanın kararını açıklayan Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu, son yıllarda yaygınlık gösteren şiddet suçlarına mahkemelerin hoşgörü ile yaklaşmasının mümkün olamayacağını belirtti. Sanığın işlemiş olduğu suçun ciddi olduğuna ve ibretlik bir ceza gerektirdiğine değinen Toroslu, hapislik dışında bir ceza öngörülemeyecek olan sanığa 3 yıl hapis cezası vermeyi uygun ve adil bulduklarını açıkladı.