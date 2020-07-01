Genç ölümler üzdü

Çiğdem AYDIN

Kuzey Kıbrıs’ta son iki günde üç sevilen isim yaşamını yitirdi. Girne’de 44 yaşındaki Muzaffer Salık ile 49 yaşındaki Ebru Özalp Özgür, Gazimağusa’da ise 58 yaşındaki Rıfat Solunoğlu yaşama veda etti. Salık ile Özgür’ün hasta oldukları, Solunoğlu’nun ise kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Muzaffer Salık ile Ebru Özalp Özgür’ün bugün toprağa verileceği kaydedildi. Solunoğlu’nun cenaze töreni için ise Türkiye’de bulunan aile yakınlarının kararının beklendiği öğrenildi.

Muzaffer Salık ameliyat geçirmişti

Lapta’da yaşayan Muzaffer Salık’ın bir ay önce Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne karın ağrısı şikâyeti ile gittiği, bağırsak delinmesi teşhisi konularak ameliyat edildiği öğrenildi.

Kontrol altında tutulduğu bir ayın sonrasında bağırsaklarında iltihaplanmaya bağlı iç organ yetmezliği yaşayan Muzaffer Salık dün sabah yaşamını yitirdi.

Lapta bölgesinin sevilen insanlarından olan Muzaffer Salık'ın ölümü başta ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Salık’ın cenazesinin bugün Lapta Aşağı Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Lapta Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

Ebru Özalp Özgür tedavi görüyordu

Girne’nin sevilen isimlerinden 49 yaşındaki Ebru Özalp Özgür de dün sabah yaşamını yitirdi. Ebru Özalp Özgür’ün hasta olduğu, bir süredir tedavi gördüğü belirtildi.

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Ebru Özalp Özgür’ün bugün öğle saatlerinde Girne’de Nurettin Ersin Paşa Camisi’nde düzenlenecek dini törenin ardından Zeytin Mezarlığı’nda toprağa verileceği kaydedildi.

Rıfat Solunoğlu kalp krizi geçirdi

Gazimağusa’da ise 58 yaşındaki Rıfat Solunoğlu, önceki gün evinin bahçesinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Rıfat Solunoğlu’nun kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi. Solunoğlu’nun cenaze töreni için Türkiye’de bulunan aile yakınlarının kararının beklendiği öğrenildi.

Çatalköy’de ani ölüm

Öte yandan Çatalköy’de yaşamını yitiren İngiliz uyruklu 80 yaşındaki Margaret Melford Pennington evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Polis açıklamasında soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

