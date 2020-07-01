Muhammed'in Avrupa hayali suya düştü

Türkiye’nin Mersin iline bağlı Taşucu’ndan Jet Ski’yle kaçak yoldan Kuzey Kıbrıs’a getirilen Suriyeli Mohammed Nur Al Abdurazak Elataş, kısa sürede tespit edilerek yakalandı.

Zanlının üç gün önce Ekin isimli şahıs tarafından Jet Ski’yle Girne sahiline getirildiği ortaya çıktı.

Zanlının asıl amacının Güney Kıbrıs’a gitmek olduğu ve Ekin isimli kişiye 5 bin Euro ödediği ortaya çıktı.

Elde edilen bilgilere göre; 27 Haziran 2020 tarihinde Mersin’in Taşucu ilçesinden denizden Jet Ski’yle yasa dışı yollardan Kuzey Kıbrıs’a gelen Suriyeli Mohammed Nur Al Abdurazak Elataş, polis tarafından tespit edilerek kıskıvrak yakalandı.

Güzelyurt’ta yolda yürürken polis ekipleri tarafından fark edilerek yakalanan zanlı sorgusunda suçunu itiraf etti.

Zanlı, Ekin isimli bir şahsa 5 bin Euro verdiğini, kendisini Jet Ski’yle Taşucu’ndan alıp, Girne sahiline bıraktığını ve asıl amacının Güney Kıbrıs’a gitmek olduğunu itiraf etti.

Elataş’ı yakalayan polisin, Ekin isimli insan tacirinin peşine düştüğü belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2020, 10:49