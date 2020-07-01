3 milyon TL nerede?

Suna ERDEN

Lefkoşa’da silahlı saldırıda öldürülen ve 3 milyon TL’ye yakın parası çalınan Gesfi Döviz sahibi Gökhan Naim cinayeti ile ilgili tutuklanan Cemil Ülgü konuşmuyor.

Soruşturma amaçlı 11 gündür tutuklu bulunan ve çalınan parayı bir süre sakladığı tespit edilen zanlının polise bilgi vermediği öğrenildi. Sorgusunda aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmeyen zanlının banka hesapları ve telefon dökümleri inceleniyor. Polis, bu yolla zanlının suçla bağlantısını ortaya çıkarmaya çalışırken, Cemil Ülgü dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının telefon dökümlerinin, banka hesaplarının incelemesinin sürdüğü belirtildi.

Soruşturma devam ediyor

Soruşturmayı yapan polis, 13 Mart 2019 tarihinde Gesfi Döviz sahibi Gökhan Naim’in öldürüldüğünü anımsatarak, olayda 3 milyon TL’nin çalındığını anımsattı.

Polis, çalınan paranın cinayet günü Zahid Masood’a verildiğine, onun da 3 milyon TL’yi Girne’ye götürerek Cemil Ülgü’ye emanet ettiğine dair tespit yaptıklarını açıkladı.

Polis, zanlının 19 Haziran 2020 tarihinde Girne’de tutuklandığını hatırlattı.

Zanlının 11 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, bu süre içerisinde toplam 12 kişiden ifade aldıklarını açıkladı.

Polis, zanlının olay tarihinde ve sonrasında yaptığı telefon görüşmelerinin incelendiğini, araştırmaların halen devam ettiğini ifade etti.

Polis, banka hesaplarının da mercek altında olduğunu belirterek, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme hakkında cinayet soruşturması yürütülen zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Ne olmuştu?

Gesfi Döviz sahibi Gökhan Naim, 13 Mart akşamı işten evine giderken, beyaz bir araçtan inen üç şahıs, silahı doğrultup elindeki para dolu çantayı istemişti. Naim çantayı vermek istemeyince, zanlılar önce keser ile saldırmış ardından yanlarındaki silah ile 6 el ateş açmıştı. Naim, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti. Olayın ardından 8 zanlı teker teker yakalanmış, bazı faillerin de güneye kaçtığı belirlenmişti.