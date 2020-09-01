‘Evet’ çağrısı yaptı

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, seçim çalışmaları kapsamında İskele ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Yapılan açıklamaya göre; sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bazı bölgelerde vatandaşlara hitap ederek, adaylık vizyonunu anlatan Denktaş, Anayasa referandumu konusunda da bilgiler verdi ve vatandaşa “Evet” deme çağrısında bulundu.

Denktaş, bu kapsamda Dipkarpaz, Sipahi, Yeni Erenköy, Yeşilköy, Avtepe, Ziyamet ve Bafra’da vatandaşlarla buluştu, Kamp Der Karavan Alanı’nı ziyaret ederek bölgede yaşanan sıkıntıları dinledi.

Denktaş, Kamp Der Karavan alanında bulunan vatandaşları ziyaretinde yaşanan sorunlar hakkında ilk fırsatta belediye başkanıyla görüşeceğini, bölgeye bir arıtma tesisi dahil, her türlü hizmetin verilmesi gerektiğini ve böylelikle belediyenin de gelir elde edebileceğini söyledi.

“Bu bir parti seçimi değil”

Denktaş, Cumhurbaşkanlığına tüm halkın en başındaki kişi olarak Kıbrıs Türk halkını yurt dışında temsil eden, masada Kıbrıs sorunu konuşulurken savunan, kavga etmeyen ama boyun da eğmeyen bir yapı ile talip olduğunu söyledi. Denktaş, günü geldiğinde tüm adayların halk tarafından değerlendirileceğini ancak esas unutulmaması gerekenin bu seçimin bir parti seçimi olmadığı gerçeği olduğunu belirtti.

Türkiye ile ilişkiler

Denktaş, Türkiye ile ilişkilerde şu anda bir kesimin kavga ve çatışma yolunu seçtiğini, bir kesimin ise her söylenene boyun eğen bir tavırda olduğunu ifade etti.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Denktaş, İskele’ye bağlı köylere gerçekleştirdiği ziyaretlerde Cumhurbaşkanlığı seçimi ile aynı anda yapılacak Anayasa referandumu konusunda vatandaşlardan “Evet” oyu vermelerini istedi.



Oylanacak olanın devletin adalet sisteminin daha hızlı çalışmasını sağlayacak bir eksikliği ortadan kaldıracak tek maddelik bir değişiklik olduğuna dikkati çeken Denktaş: “Bunu sağlamalıyız ki ilerde oluşacak olan yeni Meclisler otursun hakikaten daha çalışabilir, belki sistem değişikliğini de içinde barındıran, Anayasa değişiklik çalışmasını yaparlar ve cesaretle vatandaşın bilgisine getirirler.” dedi.

Ataoğlu: Denktaş’ın arkasında kenetlendik

Öte yandan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, DP’nin 28 yıl genel başkanlığı yapan Serdar Denktaş’ın arkasında kenetlendiğini, 11 Ekim seçimlerinde sadece ve sadece Kıbrıs Türk halkının iradesine güvendiğini belirtti.

Ataoğlu, yazılı açıklamasında, bir anket şirketinin açıklamalarını eleştirdi.

Fikri Ataoğlu, bu tür manipülasyonların Serdar Denktaş’ın hızlı yükselişiyle ilgili endişelerin bir yansıması olduğunu da belirtti.

“Başbakan’ın işi Allah’a kaldı”

Fikri Ataoğlu, Başbakan Ersin Tatar’ı, sosyal medyanın ardından basında da yer alan Lefkoşa’da bir dergahtaki görüntüleri nedeniyle eleştirdi.

“Başbakan yasa dışı dergahta amin çekiyor” diyen Ataoğlu, Tatar’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi anlam ve önemi büyük bir günde Din İşleri Dairesi’ne bile bağlı olmayan bir dergahta ellerini açıp dualar ettiğini kaydetti.

“Bu Başbakan’ın işinin Allah’a kaldığını söylemek zorundayız artık... Ancak, Başbakan’ın kendi menfaatleri bizi ilgilendirmiyor” diyen Ataoğlu, Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmek uğruna yaptıkları nedeniyle gelinen noktayı normal bir durum gibi görmenin neredeyse imkansız olduğu görüşünü belirtti.