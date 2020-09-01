Umutlu konuştu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa Limanı'nda incelemelerde bulundu; çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Gazimağusa Limanı'nın KKTC ekonomisi için simge noktalardan biri olduğuna işaret eden Tatar, pandemiye rağmen, zor şartlarda çalışmalarına devam eden liman çalışanlarına teşekkür etti.

Verilen bilgiye göre; Ersin Tatar, KKTC'nin ithalat ve ihracat rakamlarının büyük oranda Gazimağusa Limanı'ndan geçtiğine işaret ederek, KKTC'nin sıkıntılara rağmen gelişmesi ve ekonomik olarak daha güçlü hale gelmesinin önemine vurgu yaptı.

UBP dönemlerinde hayata geçirilen DAÜ fikri ile bugün KKTC'nin bir üniversite adası haline geldiğini belirten Tatar, “DAÜ gibi Kapalı Maraş da UBP projesi olarak kademeli hayata geçecektir. Kapalı Maraş'ın açılmasının DAÜ kadar ülke ekonomisi ve Gazimağusa için büyük etkisi olacaktır. Hep söylüyoruz. Bu ülkeye çığır açan büyük projeleri sadece UBP hayata geçirmiştir ve geçirecektir” dedi.

Tatar şöyle devam etti:



“Kapalı Maraş'ın kademeli açılması ile Gazimağusa daha da büyüyecektir. Turizmde, büyük potansiyel yakalayacaktır. Limanın da önemi ve değeri daha da artacaktır. Bu yüzden, limanı önemsiyoruz. Çalışanlara önem veriyoruz. Yeni dönemde, güncel şartları da dikkate alarak, altyapısını güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti

Öte yandan Ersin Tatar, Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan İsmail Arter ile görüştü.

Tatar, Başkan İsmail Arter ile görüşmesi öncesinde belediye binasının damından Maraş’la ilgili incelemeler yaptı, Kapalı Maraş’ın açılmasının sadece siyasi anlamda değil Mağusa’nın genişlemesi için de çok doğru bir adım olduğunu, hükümetin bunun altyapısını nihai noktaya taşıyarak Maraş’ın önümüzdeki aylarda açılmasının gündeme geleceğini söyledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ise konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken Başbakan Ersin Tatar, bakan ve milletvekillerinin bölgedeki ziyaretler çerçevesinde belediyeyi de ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, Ersin Tatar’ın pandemi süreci nedeniyle çok yoğun bir tempoda çalıştığını gördüklerini söyledi.

Başkan İsmail Arter, ülkeyle ilgili herkese görevler düştüğünü vurguladı ve Başbakan Ersin Tatar’a başarılar diledi.