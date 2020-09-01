Rahat nefes aldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da uyuşturucu içerek araç içinde baygın halde bulunan zanlı Uğur Özbayır hakkındaki polis soruşturması tamamlandı. Üzerinde 3 gram sentetik cannabinoid (Bonzai) türü uyuşturucu madde bulunan Uğur Özbayır’ın, evinde ele geçirilen 168 gram maddenin kekik olduğuna dair iddiası laboratuvar tarafından doğrulandı. Maddenin kekik olduğu ortaya çıkarken, Özbayır, 3 gram uyuşturucu tasarruf suçlaması ile dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.Zanlı Özbayır mahkeme emri gereği tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanırken, mahkemenin uygun gördüğü teminat şartlarını yerine getiremeyerek davaları görüşülünceye değin 45 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

8 benzeri sabıkası var

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Cüneyt Arkın, 25 Ağustos 2020 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi ekipleri tarafından, park halinde bulunan aracı içerisinde şüpheli vaziyette görülen zanlı Uğur Özbayır’ın üzerinin arandığını ve 3 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ile bir adet uyuşturucu ile karışık ucu yanık sigara bulunduğunu söyledi. Zanlının ikametgahında bulunan 168 gram maddenin analiz sonuçlarının negatif çıktığını da aktaran Arkın, 8 benzeri sabıkası olan Özbayır’ın mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlının, 7 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 75’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.