Polisi şaşırttı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da eski eşi ile kızını telefonla arayıp defalarca mesaj atıp taciz ettiği gerekçesi ile tutuklanan Sadık Gültekin dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada şikâyet üzerine karakola celp edilen zanlının üzerinden 17 santim bıçak çıktığı ayrıca 106 promil alkol tesiri altında olduğu belirtildi.

Zanlının eski eşini kızını okula göndermediği gerekçesiyle telefonda rahatsız ettiği kaydedildi. Ayrıca zanlının daha önceden de eski eşini defalarca taciz ve darp ettiği, bu konuda birçok şikayet olduğu belirtildi.

Eski eşini taciz ediyor

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Şükrü Hafız mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Sadık Gültekin’in 30 Ağustos 2020 tarihinde akşam saatlerinde kullanımındaki cep telefonu ile boşanmış olduğu eski eşine kızını okula göndermediği gerekçesiyle defalarca mesaj atıp arayarak telefonda taciz ettiğini açıkladı. Aynı gün zanlının yine cep telefonu ile kızını da arayarak okula gitmediği gerekçesiyle telefonda taciz ettiğini belirten Hafız, Gültekin’in şikâyet üzerine Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne çağrıldığını ve burada üzerinin arandığını belirtti. Hafız, zanlının cebinde toplam uzunluğu 17 santim olan bıçak bulunduğunu ve yapılan kontrolde 106 promil alkol tesiri altında olduğunun belirlendiğini söyledi.

Vukuatları çok



Zanlının 2019 yılında eski eşine karşı ciddi darp ve darp suçu, 2020 yılında polisi darp ve görevinden men suçu işlediğini belirten Hafız, 2020 yılında da tecavüzkar alet taşıma, kavga, uygunsuz tavır ve hareket suçu işlediğini açıkladı. Hafız, müşteki kadının zanlı aleyhinde benzeri bir çok şikâyetinin de olduğunu kaydetti. Yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Hafız, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.Zanlı: Çocuklarım için çalışıyorumMahkemede söz alan zanlı, “Ben çocuklarıma hakaret etmedim. Çocuklarım için çalışıyorum” diyerek kendisini savundu. Huzurundaki şahadet ve zanlının beyanlarını değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlının 5 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin, 75 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.