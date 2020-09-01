Makas daraldı

Serdar ŞENGÜL

Gezici Araştırma Şirketi 11 Ekim’de yapılacak KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik düzenlediği kamuoyu araştırmasının sonuçlarını dün açıkladı. Buna göre; ilk turda Mustafa Akıncı yüzde 33,4 ile ilk sırada, Ersin Tatar yüzde 32,1 ile ikinci sırada yer alıyor.

İkinci turda ise Tatar’ın oyu yüzde 50,8, Akıncı’nın ise yüzde 49,2 olarak görülüyor.

Ancak 4 bin 530 kişiyi kapsayan bu ankette yüzde 2,5 eksi veya artı yanılma payı bulunuyor.



En düşük oran Çiner’in

Gezici Araştırma Şirketi araştırma sonuçlarını yayımladı. Araştırmaya göre; 11 Ekim’de yapılacak seçimde Mustafa Akıncı yüzde 33,4, Ersin Tatar yüzde 32,1, Tufan Erhürman yüzde 16,6, Kudret Özersay yüzde 9,2, Erhan Arıklı yüzde 5,1, Serdar Denktaş yüzde 3,4, Fuat Türköz Çiner de yüzde 0,2 oy alacak.

İkinci tura Mustafa Akıncı ve Ersin Tatar kalacak. Ersin Tatar yüzde 50,8, Mustafa Akıncı ise yüzde 49,2 oranla ile baş başa kalacak.

Yüzde 2,5 hata payı olduğunu ifade eden Gezici, seçim sonucunun bu noktada farklı olabileceğini kaydetti. Ancak kararsız seçmenin büyük bir çoğunluğunun UBP kökenli olduğuna vurgu yapan Gezici, bu seçmenlerin Tatar’a yönelmesinin daha büyük bir olasılık olduğunu belirtti.

Yüzde 45 seçime katılmayacak

Murat Gezici seçime katılımın oldukça düşük olacağı görüşünü belirtirken, 200 bin seçmenin yüzde 45’inin seçime katılmayacağını ifade etti. Gezici, yeni bir parti oluşumuna ihtiyaç olduğunu kaydetti. Gezici, anketin analizinde seçmenlerin Başkanlık sistemine geçilmesi yönünde bir isteği olduğunun görüldüğünü de belirtti.

Yarın seçim olsa UBP önde

Gezici, yarın bir milletvekilliği seçimi olması halinde partilerin ne kadar oy alacağına ilişkin sonuçları da açıkladı.

Buna göre; UBP yüzde 38.9, CTP yüzde 26.4, HP yüzde 9.9, YDP yüzde 8.7, TDP yüzde 7.3 DP yüzde 6.2, TKP-YG yüzde 1.9, MDP ise yüzde 0,7 oy alacak.

Türkiye ile iyi ilişki bekleniyor

Murat Gezici araştırmasında yeni seçilecek Cumhurbaşkanından halkın beklentilerini de analiz etti. Ankete göre halkın yüzde 77,1’i yeni Cumhurbaşkanın Türkiye ile iyi ilişkiler kurmasını istiyor. Seçmenin yüzde 62,9’u yeni Cumhurbaşkanından Kıbrıs konusuna çözüm bulmasını beklerken, yüzde 58,6’lık bir kesim de Cumhurbaşkanının ekonomiden iyi anlamasını bekliyor.

Akıncı’nın performansı değerlendirildi

Araştırmaya katılan halkın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 5 yıllık görev süresince Kıbrıs konusundaki performansını değerlendirdi. Buna göre; Akıncı yüzde 54,3 başarısız bulunurken, Akıncı’yı başarılı bulanların oranı yüzde 45,7 oldu. Araştırmaya katılanlara Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Türkiye ve KKTC ile ilişkilerin geliştirilmesinde nasıl bir rol oynadığı soruldu. Bu soruya olumlu diyenler yüzde 31, olumsuz yanıtını verenler ise yüzde 58,3 oldu.

Yüzde 10,7 ise bu konuda herhangi bir fikir söylemedi.

Pandemi hastanesi Tatar’a olumlu puan kazandırdı

Araştırmaya katılanlara Başbakan Ersin Tatar’ın Türkiye ziyareti sonrasında 100 yataklı hastane yapımını nasıl değerlendirdiği soruldu. Olumlu oldu diyenlerin oranı yüzde 57,8, olumsuz ise yüzde 29,9. Bu konuda fikri olmayanların oranı ise yüzde 12,3.

Doğu Akdeniz’deki çalışmalara destek

Halkın Mavi Vatan içerisinde Türkiye’nin KKTC halkının haklarının korunması için sismik araştırma ve sondaj çalışmalarını nasıl değerlendirdiğine ilişkin dağılımı ise şöyle: Destekliyorum diyenler yüzde 76,8, desteklemeyenler yüzde 13,4, fikir beyan etmeyenler ise yüzde 9,8’de kaldı.

Türkiye’nin garantörlüğünden taviz yokAraştırmaya katılan halka Türkiye’nin garantörlüğü konusunda ne düşündüğü soruldu. Vatandaşların yüzde 81,1’i garantörlüğün aynen devam etmesi gerektiğini söylerken, iptal edilmeli diyenlerin oranı sadece yüzde 4,1. AB ve BM garantör olmalı diyenlerin oranı da yüzde 4,9’da kaldı. Bu konuda “kararsızım” diyenlerin oranı ise yüzde 9,9 oldu.

İki devletli çözüm beklentisi

Araştırmaya katılan halkın Kıbrıs sorunu ile ilgili nasıl bir çözüm önerisi getirilmesi ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde 78,2’si iki ayrı devletli çözüm önerisi getirilmesi gerektiğini ifade ederken yüzde 21,8’i Rumlarla federasyon getirmesi gerektiğini belirtti.

KKTC halkı Reşat Akar’a güveniyor

Gezici gazetecilerin sorularını da yanıtladı… Halkın siyasiler yerine gazetecilere daha çok güvendiğini söyleyen Murat Gezici, bu noktada KKTC’de güvenilen isimler arasında Diyalog Medya Grubu Direktörü ve Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın olduğunu kaydetti. Gezici, KKTC halkının sandıkta oy kullanmaya gideceğinde toplumun önde gelen ve güvenilir isimlerin telkinlerini benimsediğini sözlerine ekledi.

Adaylar tek tek analiz edildi

Murat Gezici çıkan sonuçlara göre adayların tek tek analizlerini de yaptı:

Mustafa Akıncı: Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim ve Kıbrıs sorunun durağandan da öte bir durumda olması Sayın Akıncı’nın durumunu zorlaştırmaktadır. 2015’teki seçimlerde Kıbrıs sorununu çözeceğim, Maraş’ı açacağım iddialarıyla seçim propagandasını yapan Akıncı, bu konularda hiçbir ilerleme sağlayamadı.

Ersin Tatar: Sayın Tatar, pandemi sürecini riskler alarak başarılı şekilde yürüttü. Memurlar maaşlarının tam ödenmesi kesintilerin iade edilmesi memurların güvenini kazanmıştır. Kıbrıs Türk halkının büyük bir kesimi de bunu görmektedir. Tatar’ın döneminde Türkiye ile ilişkilerin en üst seviyede olması, Türkiye ile yeni bir İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması Tatar’a büyük artılar getirmektedir.

Kudret Özersay: Sayın Özersay’ın ikinci tura kalma şansı yoktur. Hem pandemi hem de politikaları nedeniyle halk arasında ciddi oranda sorgulanan bir lider konumuna gelmiştir. Halka vadettiklerinin dışında hareket etmesi, partisi içerisindeki isimlerin hükümetin bütünlüğü dışında açıklamalar yapması halk arasında tepki çekmektedir.

Tufan Erhürman: Sayın Tufan Erhürman, beklenen çıkışı bir türlü yapamamıştır. Başbakanlık dönemini başarısız şekilde geçiren Erhürman, hem Türkiye hem de Kıbrıs konusunda halkın istediği çıkışları yapmadı.

Erhan Arıklı: Sayın Arıklı’nın Cumhurbaşkanlığı adaylığı mecburidir. Üçlü koalisyon kurmak için her yolu deneyen Arıklı’nın, parti tabanını tutmak için aday olduğu görülmektedir. Halk arasında en fazla asla oy vermem dediği aday olan Arıklı’nın, başarısız bir seçim geçireceği değerlendirilmektedir.

Serdar Denktaş: Sayın Serdar Denktaş, partisinden habersiz şekilde aday olmuştur. Partisi gönülsüz olarak Denktaş’ı destekleme kararı almıştır. Türkiye’nin hassasiyet gösterdiği bir seçimde Denktaş’ın sağ oyları bölecek bir adım atması da not edilmelidir.

Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2020, 10:27