Kuzeyde 9, güneyde 1 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 749, Güney Kıbrıs’ta ise bin 916 test yapıldı. Kuzeyde 4, güneyde bir yeni vakaya rastlanıldı. Kuzeyde toplam vaka sayısı 331’e, güneyde ise bin 488’e ulaştı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin açıklamasına göre, dün tedavisi tamamlanan 4 hasta taburcu edildi.

Bakan Pilli pozitif vakalardan 2’sinin hava yolu, 4’ünün deniz yoluyla ülkeye gelenlerden; 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduklarını, bir kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.

Dün yapılanlarla birlikte toplam test sayısı 120 bin 812’ye, vaka sayısı da 331’e çıktı. İyileşip taburcu edilenlerin toplamı 229’a ulaşırken, halden tedavisi devam eden 98 hasta bulunuyor.

Pandemi Merkezinde 23 hasta bulunurken, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı ise 75.

Coronavirüs teşhisi alanlardan hiçbiri yoğun bakım servisinde değil.

KKTC’de Corona’da son durum

Dün yapılan test sayısı: 1749

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 9

İyileşip dün taburcu edilen vaka sayısı: 4

Dün kaybedilen vaka sayısı:0



Yapılan toplam test sayısı- 120.812Toplam vaka sayısı: 331İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 229Tedavisi devam eden vaka sayısı: 98Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 23Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 75Toplam kaybedilen hasta sayısı: 4Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 0

Güneyde bir yeni vaka saptandı

Güney Kıbrıs’ta da dün bin 916 test sonucunda bir yeni Coronavirüs vakası saptandı. Toplam vaka sayısı bin 488’e ulaştı.

Güneydeki haber kaynaklarında yer alan haberlerde, yeni vakanın Almanya üzerinden gelen Polonyalı bir turist olduğu belirtildi.