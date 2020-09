KIBTEK'e borcu olanlar listesi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), KIB-TEK’e kimin, ne kadar borcu olduğuna ilişkin basın açıklaması yaptı.

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, son dönemde KIB-TEK’te oynanan oyunların farkında olduklarını belirtti. Özkıraç, 800 milyon TL alacağı olan KIB-TEK’in, özel bankalar ile pazarlık ile 100 milyon TL daha borçlanmasının bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi. Özkıraç, “KIB-TEK’in 800 milyon TL alacağı varsa, 100 milyon TL borçlanılıyorsa, biz de artık dur diyeceğiz. Her 2-3 günde bir borçları olanları ifşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KIB-TEK’in kasasına giren paraların yüzde 80’inin yoksul kesimden olduğunu, Nisan ayından beri hotellere taviz verildiğini, ama vatandaşın elektriğinin her aybaşı kesildiğini hatırlatan Kubilay Özkıraç, “EL-SEN her zaman sömürülenlerden yanadır. Sayıştay’da dosyaların olduğunu biliyoruz, KIB-TEK in her alım-satımında şaibe var. Gerekirse, elektrikleri biz keseceğiz” dedi.

Borcu olanların listesi

Master Club Boğaz 239 bin TL

Akçay sulama birliği 292 bin 442 TL

Akçay sulama birliği kaymakamlık 516 bin 379 TL

141. sulama tesisi 598 bin TL

AKSA sulama birliği 500 bin TL

Bölge sular komitesi 312 bin 107 TL

76 sulama birliği 76 bin TL

Koruçam muhtarlığı 24 bin TL

Ramadan 280 bin TL

Akçay sulama kaymakamlık 516 bin 379 TL

Gayretköy 7 bin TL

Kaya Artemiz 130 bin TL

Savoy 3 milyon 887 bin TL

Kasya turistik 1 milyon 320 bin TL

Simena 961 bin TL

Üniversite Noth Cyprus 200 bin TL

Mesan Devlopment 157 bin TL

İnter teminat 130 bin TL



Çamlıköy muhtarlığı 571 bin TLBRT 384 bin TLSarıoğulları LTD 76 bin TLKemal Basat 143 bin TLSanta turizm 2 milyon 500 bin TLGayretköy sulama tesisi 100 bin TLRose Garden 244 bin TLJasmine Court 53 bin TLA Tempos İmport Export 158 bin TLGazimağusa Su işletme 573 bin TLÖzlem süt 361 bin TLBeyköy süt 53 bin TLKoruçam Muhtarlığı 24 bin STGManner Trading LTD 130 bin TLRamadan Musazade 280 bin TLRoks Hotel 190 bin TLGirne Amerikan Üniversitesi Yurtları 343 bin TLAsımoğlu Otel 55 bin TLLambusa 416 bin TLOnar Village 190 bin TLMağusa Belediyesi Açıkpazar 60 bin TLKüçük Kaymaklı Spor Kulübü 76 bin TL