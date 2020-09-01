KIBTEK'e borcu olanlar listesi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), KIB-TEK’e kimin, ne kadar borcu olduğuna ilişkin basın açıklaması yaptı.
EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, son dönemde KIB-TEK’te oynanan oyunların farkında olduklarını belirtti. Özkıraç, 800 milyon TL alacağı olan KIB-TEK’in, özel bankalar ile pazarlık ile 100 milyon TL daha borçlanmasının bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi. Özkıraç, “KIB-TEK’in 800 milyon TL alacağı varsa, 100 milyon TL borçlanılıyorsa, biz de artık dur diyeceğiz. Her 2-3 günde bir borçları olanları ifşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.
KIB-TEK’in kasasına giren paraların yüzde 80’inin yoksul kesimden olduğunu, Nisan ayından beri hotellere taviz verildiğini, ama vatandaşın elektriğinin her aybaşı kesildiğini hatırlatan Kubilay Özkıraç, “EL-SEN her zaman sömürülenlerden yanadır. Sayıştay’da dosyaların olduğunu biliyoruz, KIB-TEK in her alım-satımında şaibe var. Gerekirse, elektrikleri biz keseceğiz” dedi.
Borcu olanların listesi
Master Club Boğaz 239 bin TL
Akçay sulama birliği 292 bin 442 TL
Akçay sulama birliği kaymakamlık 516 bin 379 TL
141. sulama tesisi 598 bin TL
AKSA sulama birliği 500 bin TL
Bölge sular komitesi 312 bin 107 TL
76 sulama birliği 76 bin TL
Koruçam muhtarlığı 24 bin TL
Ramadan 280 bin TL
Akçay sulama kaymakamlık 516 bin 379 TL
Gayretköy 7 bin TL
Kaya Artemiz 130 bin TL
Savoy 3 milyon 887 bin TL
Kasya turistik 1 milyon 320 bin TL
Simena 961 bin TL
Üniversite Noth Cyprus 200 bin TL
Mesan Devlopment 157 bin TL
İnter teminat 130 bin TL
BRT 384 bin TL
Sarıoğulları LTD 76 bin TL
Kemal Basat 143 bin TL
Santa turizm 2 milyon 500 bin TL
Gayretköy sulama tesisi 100 bin TL
Rose Garden 244 bin TL
Jasmine Court 53 bin TL
A Tempos İmport Export 158 bin TL
Gazimağusa Su işletme 573 bin TL
Özlem süt 361 bin TL
Beyköy süt 53 bin TL
Koruçam Muhtarlığı 24 bin STG
Manner Trading LTD 130 bin TL
Ramadan Musazade 280 bin TL
Roks Hotel 190 bin TL
Girne Amerikan Üniversitesi Yurtları 343 bin TL
Asımoğlu Otel 55 bin TL
Lambusa 416 bin TL
Onar Village 190 bin TL
Mağusa Belediyesi Açıkpazar 60 bin TL
Küçük Kaymaklı Spor Kulübü 76 bin TL