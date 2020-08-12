Eylem sonlandı

Hükümet ile İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin uzlaştığı, bir süredir devam eden eyleme son verildiği açıklandı.

Başbakan Ersin Tatar ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Başbakanlık’ta bir araya geldi ve anlaştıklarını açıkladı.

Gürcafer, saat 16,30’da gerçekleştirilen görüşmede basına yaptığı açıklamada, müteahhitlerin sorunların aşılması için geçen haftadan bu yana mücadele verdiklerini kaydetti ve “Şu anda istediğimiz noktaya geldik” dedi.

Gürcafer: Önemli adımlar atıldı

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner tarafından hazırlanan İmar Planıyla ilgili önerinin İçişleri Bakanlığı aracılığıyla Belediyelere ulaştırıldığını belirten Gürcafer, neticede herkesin, özellikle bölge halkı ve belediyelerin kabulleneceği, rahatsızlıkların ortadan kaldırılacağı bir planın yürürlüğe girmesi için çalışmaların süreceğini, bir ay içerisinde yayınlanma sürecine girilmesi konusunda mutabakata vardıklarını anlattı.

Gürcafer, Kamu İhale Yasası Yapım İşleri Tüzüğü, müteahhitlerin ödemeleri, yaklaşık 15 yıldır sıkıntısını çektikleri enflasyona ve paranın değer kaybetmesine karşı uygulanan fiyat farkı uygulaması konularında önemli adımlar atıldığını belirtti.

Tatar: Sıkıntılar yaşandı

Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında, temennilerinin KKTC’de adil kalıcı, sürdürülebilir, bir takım ekonomik gerekçelere bağlı olayların netleşmesi ve ortaya çıkması olduğunu kaydetti.

Yıllardan beri müteahhitlerin bir takım beklentilerinin yerine getirilemediğini ve bazı müteahhitlerin sıkıntılar yaşadığını dile getiren Tatar, “Teklif veriliyor ve teklif sonrasında bir devalüasyon ya da aşırı bir fiyat artışı durumunda mağdur olan müteahhit oluyor” diye konuştu.

Tatar, fiyat farklı uygulamalarının doğru bir şekilde düzenlenebilmesi için yapım işleri tüzüğünde bir değişikliğe gidileceğini, avans ödemelerinde devletten alabileceklerini temlik edebilmelerinin piyasaya bir rahatlatıcı unsur olacağını belirtti.

Tatar, pandemi döneminde ekonomik olarak yaşanan sıkıntıların aşılabilmesi si için Mağusa, Yeniboğaziçi ve İskele Bölgesinde yeni projelerin ortaya çıkmasının en büyük temennileri olduğunu da kaydetti.

Bunların yaşanmasıyla piyasanın gelmesi gereken noktaya en kısa zamanda geleceğine inandığını da dile getiren Başbakan Tatar, “Potansiyelleri değerlendirmek ve sizlerin önünüzü açmak bizlerin en büyük görevidir” dedi.

Tatar: En kısa sürede Pandemi hastanesi yapılacak

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu. Başbakan Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Ali Pilli ziyaretleri çerçevesinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yenilenen ve yapımı tamamlanmak üzere olan servislerde incelemede bulundu.

Endoskopi Bölümünü gezen Tatar ve Pilli, burada Hastane Başhekimi Adil Özyılkan’dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Pilli, yaptığı açıklamada, sağlık altyapısına sürekli yatırım yaptıklarını belirtti.

Pilli, amaçlarının halkın güvenebileceği bir sağlık sistemi yaratmak olduğunu söyledi.

Başbakan Ersin Tatar da, halkın sağlığının kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Tatar, en kısa sürede Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun arkasındaki alana 100 yataklı pandemi hastanesi yapılacağını söyledi.

Başbakan Tatar 50 yataklı tam donanımlı yeni göğüs hastalıkları servisinin önümüzdeki hafta hizmete gireceğini müjdeledi.

Halkın rahat olmasını isteyen Tatar, önümüzdeki günlerde 40 yataklı ayaktan tanı merkezinin de tam kapasiteli pandemi kliniğine dönüştürüleceğini belirtti.