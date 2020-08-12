Bir başkadır memleketim

İstanbul’da yaşayan ve geçtiğimiz yılın Eylül ayından beri Meclis toplantılarına katılmayan eski Başbakanlardan ve UBP eski Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, yaptığı açıklamada milletvekilliği görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Ancak Özgürgün’ün istifasının yürürlüğe girebilmesi için Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oylama yapılması gerekiyor.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Özgürgün’ün istifa mektubunu genel kurulun bilgisine getirmekle birlikte, oylanmasını 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasına bıraktı. Bu arada Özgürgün’ün siyasette entrika ve çeteleşmelerden söz etmesi kamuoyunda geniş ilgi uyandırdı.

Hukuk çevreleri, Özgürgün’ün aleyhinde 43 ayrı dava dosyası hazırlandığını ve adaya dönmediği sürece yargılanmasının mümkün olamayacağını belirtiyor.

Meclis’te oylanacak

Milletvekilliğinden istifa kararını önceki akşam Twitter hesabından duyuran Hüseyin Özgürgün'ün görevinden çekilmesine ilişkin tezkere dün Meclis’te okundu. İç tüzük gereği Özgürgün’ün istifasının gerçekliği, Meclis Başkanlık Divanı’nda görüşülecek ve Divan kararı Meclis Genel Kurulu’na sevk edilerek oylanacak.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis İç Tüzüğü’nden milletvekilliğinden çekilmeye ilişkin kuralı okudu.

İlgili iç tüzük kuralı şöyle:

“Bir milletvekili, milletvekilliğinden çekildiğini gerekçeli olarak Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak bildirdiği takdirde, Başkanlık Divanı, çekilme isteminin gerçekliğini saptadıktan sonra istemi Genel Kurul’a sunar.

Genel Kurul milletvekilinin, milletvekilliğinin sona ermesine karar verirse, o milletvekili milletvekilliğinden çekilmiş sayılır ve milletvekilliğinin sona ermesi ile ilgili her türlü hukuki hakkı kazanmış olur.”

Aylardır Meclise gitmiyor

Tezkerenin okunmasının ardından TDP Lideri Cemal Özyiğit, Özgürgün’ün geçen Eylül’den bu yana Meclis’e gelmediği halde vekil maaşı almaya devam ettiğini söyledi, “Onun milletvekilliğinin düşürülmemesi hepimizin ayıbıdır” dedi.

UBP eski Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün istifasına değinen DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise, daha önce Meclis’te istifa kararının yaşandığı bu gibi durumlarda meclis olarak ret oy verdiklerini kaydetti.

Ataoğlu, bu karar önlerine geldiği zaman, kendi kararının daha önce verdiği kararla aynı olacağını belirtti.

İçişleri Bakanı, HP Milletvekili Ayşegül Baybars da kendilerinin UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığıyla ilgili oylamadaki tavırlarının istifasıyla ilgili yapılacak oylamada da aynı olacağını söyledi.

Dokunulmazlığı kaldırılmıştı

Özgürgün'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması konusunda kurulan Özel Komite'nin oluşturduğu rapor, 7 Ekim 2019 tarihinde Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmüştü.

Rapor görüşüldükten sonra Meclis Genel Kurulu'nda oylamaya sunulmuştu.

Komitenin tavsiye nitelikli kararını içeren rapor, oy çokluğuyla onaylanmıştı.

Oylamada 41 kabul, 2 ret oyu kullanılmış, DP kanadı katılmamıştı.

Özgürgün neyle suçlanıyor?

Başsavcılık raporuna göre; Özgürgün’ün İş Bankası’na, 2015- 2017 yılları arasında 2 milyon 773 bin 800 TL, 252 bin 525 Amerikan Doları, 325 bin Sterlin, 242 bin Euro yatırdığı, bu paraların ‘Haksız olarak elde edildiği’ iddia ediliyor. Raporda Özgürgün "43 ayrı davadan" itham ediliyor.